Massiah (Ubi) al Financial Times: l’offerta di Intesa cerca di creare un monopolio

In un articolo a firma di Silvia Sciorilli Borrelli comparso sul Financial Times di martedì 14 luglio, Victor Massiah consigliere delegato di Ubi Banca ha commentato la decisione dell’istituto di credito di rifiutare l’offerta di pubblico scambio di Intesa Sanpaolo. Il ceo di Ubi ha fatto un confronto con altri paesi europei sottolineando una particolarità: mentre Spagna, Francia o Regno Unito hanno diverse banche grandi, l’Italia ne ha solo una, cioè Intesa. Quindi se l’Ops della banca guidata da Carlo Messina andasse in porto si creerebbe una sorta monopolio, situazione che Massiah ritiene non opportuna e sulla quale anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso i propri dubbi.

Al punto 19 dell’istruttoria riguardante l’Ops di Intesa su Ubi nel paragrafo “La valutazione dell’operazione”, l’autorità specifica che: «Il contesto generale verrebbe significativamente modificato ad esito della presente operazione principalmente sotto due profili. Da un lato, verrebbe privato della presenza di un operatore di medie dimensioni quale UBI, che in un futuro non remoto avrebbe potuto fungere da polo di aggregazione, costituendo un terzo gruppo bancario di grandi dimensioni che si sarebbe affiancato alle due banche maggiori, Intesa Sanpaolo e Unicredit spa. D’altro canto, la sostanziale simmetria fra i primi due gruppi bancari nazionali verrebbe superata per effetto dell’operazione in esame, con l’importante di crescita di Intesa Sanpaolo. Per entrambi i profili, nella fase istruttoria, sarà possibile fare considerazioni prospettiche in termini di ricadute concorrenziali».

Infine Massiah ha confermato alla testata inglese che se Ubi rimarrà indipendente le proposte di acquisizione verranno concluse entro la fine dell’anno. Era infatti noto che rispetto al “matrinonio” con Bper, già prima dell’offerta di Intesa, c’era una trattativa in atto. In una recente intervista il ceo di Ubi Banca ha ribadito che «c’è un’indicazione del board ad accelerare le verifiche di fattibilità per poter riuscire a realizzare un’operazione che modifichi la nostra dimensione e la nostra capacità di leadership nel mercato».