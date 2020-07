Mauro Labita è il nuovo presidente del circolo Legambiente di Cassano Magnago

Mauro Labita è il nuovo presidente del Circolo Legambiente “Il Presidio” di Cassano Magnago, storica presenza sul territorio.

Accanto a Labita (nella foto durante una missione di “Goletta Verde” ci sono la vicepresidente Viviana Piludu, Mauro Gnocchi, Sergio Luoni, Giandomenico Mascheroni, Mattia Massa, William Meggetto, Gino Piludu e Claudio Roda.

«Il nostro Circolo Legambiente ringrazia Mauro Gnocchi, che lo ha guidato negli ultimi dodici anni, e augura buon lavoro al neo-presidente».

43 anni appena compiuti, dopo studi scientifico-naturalistici Mauro Labita si è formato professionalmente come educatore ambientale e sociale. Attualmente lavora come operatore in una comunità protetta per minori. È legato a Legambiente da vent’anni durante i quali ha svolto educazione ambientale all’Oasi Boza di Cassano Magnago, nell’Oasi LIPU Palude Brabbia di Inarzo, sulla Goletta Verde e nei campi di volontariato. Ha inoltre partecipato a diverse edizioni di “Puliamo il Mondo”, la più grande manifestazione mondiale di volontariato ambientale, e “Funghi e zucche”, iniziativa sulla cultura contadina organizzata da Legambiente Varese.

Tra le sue passioni ci sono la pallavolo (dopo aver giocato per anni nei campionati federali ora milita nel campionato PGS) e le scienze naturali.

A Mauro Labita piacciono il motto legambientino “Pensare globalmente e agire localmente” e il termine “resilienza”.

«Nonostante tutto – dice – riusciamo a resistere. Ci siamo sempre e ci impegniamo per cambiare le cose anche quando, a volte, ci sembra di avere tutti contro».

Tra gli obiettivi del neo-presidente del Cigno Verde cassanese ci sono la rivitalizzazione della collaborazione tra le associazioni cittadine che hanno una visione comune a livello sociale e ambientale, l’impegno per avvicinare i giovani alle tematiche ambientali attraverso una partecipazione attiva e il dialogo con l’Amministrazione Comunale, «anche se – sottolinea – è importante che sia un rapporto paritetico. In questi ultimi anni Legambiente ha dato molto, ma sta ancora aspettando alcune risposte, ad esempio sulla gestione dell’Oasi Boza».