Il Ministero Beni Culturali dà l’ok al Polo Culturale Gallarate

Il Ministero dei Beni Artistici e Culturali dà il via libera al progetto del Polo Culturale a Gallarate.

«Dal Mibac è arrivato oggi l’ok per il Polo Culturale» comunica l’assessore ai musei Claudia Mazzetti. Il ministero è chiamato in causa in quanto era, dieci anni fa, uno dei soci fondatori insieme a Comune e Regione.

Ora, il museo è soprattutto sostenuto dal Comune, ma Regione (che contibuisce soprattutto a progetti) e Ministero comunque devono dire la loro.

«Il Mibac approva il progetto di aggregazione tra museo, biblioteca civica e biblioteca specialistica, una occasione per la città».

Il progetto del Polo Culturale è uno dei due progetti strategici dell’ultimo anno dell’amministrazione Cassani, insieme al rinnovo della piazza della stazione. Quali saranno i tempi per il Polo Culturale Gallarate? «Il polo dovrà essere pronto entro marzo 2021» dice l’assessore Mazzetti. «Questa è la nuova scadenza dopo lo slittamento causa Covid. A settembre contiamo di avviare i primi lavori preparatori».