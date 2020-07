Il ministero ritira un lotto di formaggella del luinese per rischio microbiologico

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un singolo lotto di Formagella del Luinese per la possibile presenza di escherichia coli.

L’allerta per rischio microbiologico è scattato su uno specifico lotto di produzione, il 18E, per il quale il ministero invita “i consumatori che avessero acquistato nel reparto gastronomia/formaggi dal 13/7/20 al 28/7/20 preincarti di questo articolo (tutte le scadenze fino al 04/08/20) a non consumare il prodotto ed a

riportarlo presso il punto vendita dove è stato acquistato”. QUI L’AVVISO CON TUTTE LE INDICAZIONE