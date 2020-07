Miss Mondo Lombardia è di Cardano al Campo: Melania Ferraro sogna in grande

Melania Ferraro, 21 anni di Cardano al Campo, volerà a Gallipoli per rappresentare la Lombardia nella finale nazionale di Miss Mondo Italia. La giovane bellezza cardanese ha infatti superato la fase regionale, articolata prima in un contest online (a causa della pandemia – ne abbiamo parlato QUI) e quindi della finale dal vivo tenutasi sabato 25 a Dervio, in provincia di Lecco.

Sulle rive del Lario Melania ha battuto la concorrenza, laureandosi Miss Mondo Lombardia 2020, fascia che la 21enne studentessa di graphic design e art director (alla Naba di Milano) indosserà sulla passerella di Gallipoli, la cittadina del Salento scelta come sede per la finale nazionale. Le ragazze raggiungeranno la provincia di Lecce il 31 agosto mentre la serata conclusiva andrà in scena il 19 settembre prossimo.

Per Ferraro non è una novità: la giovane di Cardano ha infatti già partecipato all’ultimo atto italiano del concorso. «Due anni fa fu una bella esperienza che non mi sono goduta del tutto, quindi ho deciso di riprovarci» ha spiegato Melania in uno dei collegamenti effettuati per la fase online della rassegna di bellezza. «Sogno di lavorare in uno studio televisivo, ma non necessariamente davanti alle telecamere – ha proseguito – comunque vorrei restare nel mondo della moda e dello spettacolo». Intanto però la speranza è quella di succedere ad Adele Sammartino, ovvero la Miss Mondo italiana in carica.