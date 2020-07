Monti annuncia una mozione per il sostegno del turismo sul Lago Maggiore

“La crisi economica dovuta alla pandemia si sta facendo sentire soprattutto in Lombardia, la regione che ha subito i danni maggiori. Occorre sostenere la ripartenza economica in tutti i settori e soprattutto sul turismo, che rischia una penalizzazione più forte”.

Così Emanuele Monti, Consigliere regionale della Lega, che ha annunciato oggi in Aula che presenterà una mozione a favore del sostegno del turismo sul Lago Maggiore, analogamente alla mozione approvata oggi per il Lago di Garda.

“La Lombardia è terra di Laghi, che rappresentano un importantissimo fattore di attrattività turistica – spiega Monti – proprio il turismo è il settore che rischia di subire i danni peggiori di questa crisi. Il caso particolare dei due Laghi, il Verbano e il Lago di Garda, è dovuto al fatto che insistono su diverse regioni e la nostra preoccupazione dev’essere quella che gli operatori lombardi non siano penalizzati rispetto ai loro colleghi di Piemonte, Veneto e Trentino”.

“Nel 2017 la Lombardia ha registrato un massimo storico con oltre 420 milioni di presenze sul proprio territorio e 123 milioni di arrivi, per una crescita superiore a quella della media europea – sottolinea il Consigliere regionale – il trend positivo è proseguito fino al 2019. Purtroppo, l’emergenza sanitaria ha causato un brusco stop. Ora dobbiamo lavorare anche sul turismo, come sugli altri settori, per rilanciarlo”.

“Dopo un confronto con l’Assessorato regionale al Turismo, depositerò in questi giorni una mozione, che sarà calendarizzata nelle prossime sedute, per studiare politiche in collaborazione che rendano omogenea l’offerta turistica su tutto il bacino del Verbano, garantendo quindi agli operatori turistici della sponda lombarda le stesse condizioni di competitività degli operatori piemontesi, collaborando con la Regione Piemonte. Un’esigenza fondamentale, soprattutto a causa degli effetti negativi che la pandemia ha avuto sulla Lombardia, la regione che è risultata maggiormente colpita dall’emergenza sanitaria e dalla conseguente crisi economica” conclude Monti.