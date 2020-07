È morto in Bolivia monsignor Scarpellini, primo vescovo italiano vittima di Covid-19

È bergamasco il primo vescovo italiano vittima della pandemia di Covid-19, ma non nella sua terra d’origine, bensì in Bolivia sua terra di missione per oltre 30 anni. Si tratta di monsignor Eugenio Scarpellini vescovo di El Alto, deceduto nella mattinata di mercoledì 15 luglio all’ età di 66 anni.

Era ricoverato nell’ospedale del Sacro Cuore della popolosa città boliviana, a quattromila metri di altitudine, dove due arresti cardiaci gli sono stati fatali nonostante sembrasse aver superato la fase più critica del contagio.