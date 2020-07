Il Motomondiale riparte da Jerez; MV Agusta a caccia di punti

Caldo torrido, che scioglie l’asfalto, ma non la voglia di tornare a gareggiare. Pur in condizioni difficili – 40° di temperatura dell’aria, anche 65° sulla superficie della pista – i piloti che partecipano al Motomondiale hanno ripreso confidenza a Jerez de la Frontera con i propri mezzi in vista del primo appuntamento iridato dopo la fine del lockdown.

Non il primo del 2020, almeno per le due classi minori – la Moto2 e la Moto3 – che hanno già corso un gran premio in Qatar, mentre la classe regina (MotoGP) è all’esordio assoluto. Tra i tanti team che si sono dati appuntamento in Andalusia c’è naturalmente anche il Forward Racing, la struttura che porta in gara nella classe intermedia le MV Agusta ufficiali affidate a Stefano Manzi e Simone Corsi.

I due piloti italiani hanno affrontato – come gli altri colleghi – i test previsti nella giornata di giovedì e da oggi – venerdì 17 – sono impegnati nelle prove libere che precedono le qualifiche del sabato. Le prime indicazioni ottenute dalla pista vanno nella stessa direzione di quanto visto in Qatar; Manzi in questo momento è il pilota di punta di casa Forward-MV e ha la concreta possibilità di entrare in zona punti (nella gara di esordio fu 15°: ultima posizione utile per portare a casa un punto) mentre Corsi viaggia con un passo inferiore.

D’altro canto, il giovane riminese ha alle spalle una intera stagione di gare sulla F2 della Schiranna mentre il più esperto romano è al primo anno su MV e ha potuto girare molto poco con la moto rosso-argento. Va anche detto che le posizioni dei test sono assai ravvicinate, con ben 19 piloti racchiusi in un solo secondo, condizione che lascia tutto aperto in vista di qualifiche e gara, considerando anche il fatto che nel 2019 le MV si sono molto spesso comportate meglio alla domenica rispetto ai due giorni precedenti. Nel dettaglio, Manzi (15°) ha stampato un 1.43.063 come miglior tempo, a sette decimi dal leader Jorge Martin su Kalex/Ktm, seguito da Luthi e Bezzecchi, ambedue su Kalex. Corsi ha chiuso in 1.44.073 migliorando comunque nella seconda sessione.

Domenica 19 la gara della Moto2 prenderà il via alle ore 12,20 preceduta da quella delle più piccole Moto2 (alle 11); gran finale invece affidato alla MotoGP in pista dalle 14 in punto.