Musica, regate ed eventi. E’ sempre più estate al lago e in città

E’ il primo weekend senza l’obbligo delle mascherine all’aperto, ma ricordiamoci di essere prudenti e mantenere le distanze di sicurezza. Ci aspetta un fine settimana con tanta musica, teatro e itinerari fuori porta per riscoprire le bellezze a due passi da casa.

METEO

LOMBARDIA – Le previsioni del tempo per il fine settimana. Il meteo nei prossimi giorni sarà soleggiato con qualche possibile temporale – Leggi l’articolo

CINEMA

BUSTO ARSIZIO – Cinema all’aperto a Busto Arsizio, terzo appuntamento con “Mamma o papà?”. Continuano le proiezioni cinematografiche all’aperto nell’ambito di “BA Cultura per l’estate” al Museo del Tessille – Leggi l’articolo

FAGNANO OLONA – Cinema sotto le stelle all’approdo Calipolis di Fagnano Olona. Appuntamento con i film sotto le stelle nell’area gestita dall’associazione Calimali a partire da venerdì 10 luglio – Leggi l’articolo

MUSICA

TEMPO LIBERO – Live Music da iComHub a Turate. A luglio tributo a Vasco e 883 – Leggi l’articolo

INDUNO OLONA – Atmosfere latin jazz per l’Estate indunese. Sabato 18 luglio alle 21 nella Corte don Andrea Riva una serata di musica dal vivo con il quartetto “Latin connection” – Leggi l’articolo

SESTO CALENDE – Giorgio Conte e Fabrizio Poggi al Festival della Comicità. Venerdì 17 lugli in biblioteca si esibirà il cantautore, fratello di Paolo. Il giorno dopo serata in blues con Fabrizio Poggi e I Chicken Mambo – Leggi l’articolo

VARESE – Sul palco dei Giardini Estensi l’indie de Il Triangolo. L’appuntamento con il duo del Varesotto è per venerdì 17 luglio. Ad aprire il concerto Sandro Mai – Leggi l’articolo

GALLARATE – Gigi Cifarelli, Sugarpie & The Candymen: il terzo appuntamento di JazzAltro. Jazz, blues e note di pop. I due concerti si terranno al Maga di Gallarate – Leggi l’articolo

CUVIO – Una maratona con Beethoven. Il programma prevede una carrellata delle più celebri sonate per pianoforte del grande compositore di Bonn – Leggi l’articolo

LUINO – Torna “Jazz in Maggiore”, tre appuntamenti in musica. Il primo si terrà al Parco a Lago con Carlo Morena Latin Jazz Ensemble e l’appuntamento è per venerdì 17 luglio, alle 21 – Leggi l’articolo

ITINERARI

VEDANO OLONA – Vedano Olona entra nel Plis Valle del Lanza e festeggia pulendo in Quadronna L’appuntamento è per sabato 18 luglio. Per chi volesse partecipare il ritrovo è alle 7.45 in piazzetta della Pace – Leggi l’articolo

VARESE – GHIRLA – Alla scoperta dei luoghi del cuore del Varesotto con il FAI. Sono tre i luoghi che si potranno visitare accompagnati dai volontari dei Fondo Ambiente Italiano nella giornata di sabato 18 e 25 luglio – Leggi l’articolo

EVENTI

TURISMO – Lago Ceresio è… le bellezze di luoghi tutti da scoprire. Riprese mozzafiato e panorami inaspettati ad un passo da casa. “Ceresio è” l’ideale per una gita fra natura, arte e divertimento – Leggi l’articolo

INDUNO OLONA – Tornano le risottate sotto le stelle con la Pro loco di Induno Olona. Ogni venerdì sera, nei giardini della Pro loco, in via Porro 34, si cena in compagnia e all’aria aperta. Unica novità per il 2020, la prenotazione obbligatoria e l’inevitabile mascherina – Leggi l’articolo

CASSANO MAGNAGO – “Insetti in tour”: 60 foto in mostra a Cassano Magnago nelle sale di Villa Oliva. Prima tappa della rassegna che poi toccherà anche Pombia e Busto Arsizio. Gli scatti del fotografo Gianluigi Forin scelti dallo staff del Safari Park Lago Maggiore – Leggi l’articolo

EVENTI – Villa Buttafava festeggia 20 anni! Sabato 18 luglio, dalle 18.30 alle 21.30 apericena con musica live – Leggi l’articolo

CASSANO MAGNAGO – La sagra della Puglia. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Street Food Parade vi aspetta a Cassano Magnago, in via Primo Maggio – Leggi l’articolo

LAVENO MOMBELLO – Una regata velica per sostenere la Fondazione Giacomo Ascoli. Torna il prossimo weekend, dal 17 al 19 luglio, la gara tra barche a vela che sostiene il reparto di oncoematologia pediatrica – Leggi l’articolo

LAVENA PONTE TRESA – Spettacoli, musica e negozi aperti di sera: Lavena Ponte Tresa riparte con l’estate. Fontane luminose, circo, cabaret, negozi aperti il venerdì sera ma anche street food, musica dal vivo e animazione per un’estate tutta da vivere sulle rive del Ceresio – Leggi l’articolo

TRAVEDONA MONATE – A Travedona una cerimonia per ricordare Falcone e Borsellino. La commemorazione delle stragi dove persero la vita i due magistrati sarà domenica 19 luglio alle 11:30 di fronte alla sala consigliare – Leggi l’articolo

ARTE

VARESE SACRO MONTE – Variazioni di paesaggio nella mostra di Chicco Colombo. Un’esposizione diffusa tra i ristoranti del Sacro Monte presenta trenta opere ispirate ai panorami sui laghi varesini – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – “La mia casa è fragile” racconta il lockdown. Prosegue la rassegna dello Spazio Farioli con l’esposizione in vetrina di opere e installazioni realizzati dagli artisti durante la quarantena. E’ la volta di M. Giovanna Massironi – Leggi l’articolo

VARESE – A Showcases Gallery è tempo di alienazione. Da sabato la galleria ospita le opere di Davide Ferro, vincitore del BAC 2019 – Leggi l’articolo

TEATRO

GALLARATE – Il circolo Arci Cuac di Gallarate riapre con due eventi. Uno spettacolo teatrale di Mariangela Martino e un concerto intimo di Andrea Fabiano per “riaprire” il circolo Arci cuac di Gallarate, che è ancora chiuso – Leggi l’articolo

LAGO CERESIO – Torna Vasi Comunicanti: teatro, racconti e misteri sulle rive del Ceresio. Al via la seconda edizione del progetto a cura di Karakorum Teatro e Fondazione Claudia Lombardi con i comuni di Porto Ceresio, Lavena Ponte Tresa, Morcote e Lugano – Leggi l’articolo