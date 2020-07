Musica e shopping di sera: Lavena Ponte Tresa si prepara alla notte dei saldi

Musica live e dj set per strada, angoli con i giochi per i bambini, street food e naturalmente i negozi aperti per fare shopping. Lavena Ponte Tresa si prepara alla notte dei saldi di venerdì 31 luglio, con aperture straordinarie dei negozi fino alle 22.30.

Il motto dell’evento, organizzato dal Comune e Ascom, è “Ascolta, assaggia acquista”. Nelle piazze del paese saranno allestiti spettacoli musicali e nel piazzale dogana lo street food.