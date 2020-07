Un angolo di Napoli a Cassano Magnago: torna Pizza Festival Lombardia

Pizza Festival Lombardia, il più importante evento del nord Italia dedicato alla pizza napoletana, si svolgerà nell’area feste di via Primo Maggio a Cassano Magnano dove i presenti potranno gustare la vera pizza napoletana con i prodotti della tradizione e con le antiche ricette dei maestri pizzaioli che arriveranno appositamente da Napoli.

L’evento, patrocinato dal Comune di Cassano Magnago, è nato dall’amore per la pizza, icona italiana che ci ha resi celebri e unici nel mondo e diventata da poco patrimonio dell’UNESCO.

Dal 24 luglio al 2 agosto Cassano Magnago si trasformerà in un vero e proprio “tempio della pizza napoletana”: non solo si celebrerà la regina della tavola ma verranno messi in scena spettacoli live con le migliori tribute band del momento, gare di pizza “MAN vs PIZZA”, la seconda edizione del “Cassano Talent” ed intrattenimenti per bambini e famiglie.

Ad accompagnare l’ottima pizza non mancherà la birra di qualità: partner dell’evento sarà Birra Del Borgo, italiana al 100%.

La manifestazione verrà organizzata da Magix Promotion e Pizza Experience, capitanata dal Maestro Rosario Piscopo, pizzaiolo quotato a livello mondiale.

Ingresso libero, sempre aperti anche in caso di pioggia e special menù da lunedì a giovedì con pizza Regina Margherita, birra del borgo e caffè a soli 11€.

Per il rispetto delle nuove direttive e le disposizioni di distanziamento, è gradita la prenotazione tramite il sito www.pizzafestivallombardia.it oppure in alternativa sarà possibile accreditarsi in loco al desk informazioni.

PROGRAMMA

Venerdì 24 Luglio

Apertura e taglio della prima pizza. Concerto e spettacolo live Merqury Band – Tributo ai Queen

Sabato 25 Luglio

Concerto live Happy Hour – Tributo a Ligabue

Domenica 26 Luglio

Concerto live BMB – Tributo a Bon Jovy

Lunedì 27 Luglio

Cena Cantata

Martedì 28 Luglio

MAN Vs PIZZA – Sfida all’ultimo boccone

Mercoledì 29 Luglio

Show Pizzaioli acrobatici Team Tricolore Campioni del Mondo

Giovedì 30 Luglio

Cassano Talent 2020 Dilettanti allo sbaraglio

Musica – Ballo – Barzellette | Vinci weekend per due persone – iscrizione gratuita

Venerdì 31 Luglio

Concerto live Concerto Live AZIONE MUTANDE

Sabato 1 Agosto

Concerto live CardioVASCOlari – Tributo a Vasco Rossi

Domenica 2 Agosto

Concerto live NORD SUD OVEST BAND – Tributo a Max Pezzali e 883

CONTATTI

Indirizzo

Via Primo Maggio, 21012 Cassano Magnago VA

T: 393 0896999

info@pizzafestivallombardia.it

Sito | Facebook