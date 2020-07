Nel cantiere dove rinasce l’Autogrill Villoresi Ovest sulla Varese-Milano

Dopo la pausa forzata dall’emergenza sanitaria gli operai sono tornati al lavoro nel cantiere di ristrutturazione dello storico autogrill Villoresi Ovest, uno dei “punto di ristoro” più iconici per quanti percorrevano l’autostrada A8 Varese-Milano, con la caratteristica forma di astronave.

La struttura nel suo complesso è in fase di ammodernamento, si presenterà con molte novità ma con una certezza: resta la grande e caratteristica cupola d’acciaio, gli archi che negli anni ’60 del secolo scorso rappresentavano il simbolo del boom economico.

Prima Pavesini, poi Autogrill, l’astronave aveva perso un po’ il suo fascino e Autogrill ha così deciso di rifarla. I lavori di ricostruzione e di rinnovamento si erano fermati con il lockdown e sono ripresi da pochi giorni.

Nel suo complesso il costo dell’operazione è superiore ai 4 milioni di euro e la conclusione dei lavori, prima del Covd, era prevista per la fine di luglio, le opere adesso non si sa quando termineranno. In assenza di altri stop, la fine dovrebbe comunque arrivare entro la fine dell’anno.

Angelo Bianchetti, l’architetto che nel 1958 progettò quest’area, volle pensare a qualcosa di assolutamente futuristico. Un’idea straordinaria allora e diventata oggetto di attenzione internazionale. Oggi, come allora, il nostro territorio immagina l’operazione astronave come il simbolo di rinascita imprenditoriale, economica e sociale. Qualcosa che vuole ancora sorprendere e offrire un’occasione di fiducia nel futuro più immediato.