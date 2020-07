Nella piazza di palazzo Lombardia riecheggia la musica del maestro Morricone

“Da questa mattina nella piazza in cui ha sede la Regione Lombardia viene diffusa solo musica del grande Ennio Morricone”.

Lo comunica in una nota la Regione in seguito alla scomparsa del compositore: “Un piccolo segno tangibile con il quale anche la Regione Lombardia vuole rendere omaggio e ringraziare il grande maestro. Nella piazza coperta più grande d’Europa fino a mercoledì sera il sistema di diffusione che quotidianamente trasmette musica lancerà solo le note della musica di Morricone. Questa mattina il primo brano trasmesso è stata la colonna sonora di ‘C’era una volta in America’”.