Di notte in azienda a Gallarate per farsi il pieno gratis

Beccati mentre facevano “il pieno” di gasolio rubandolo ad un’azienda di Gallarate. Per questo sono finiti nei guai due 35enni, cittadini albanesi, fermati dalla Polizia di Stato.

Grazie alla preziosa collaborazione di un cittadino che prontamente ha segnalato la presenza sospetta di persone, nella nottata del 25 luglio una Volante del Commissariato di Gallarate, durante il consueto servizio di controllo del territorio gallaratese, è intervenuta nei pressi di una ditta che si occupa di forniture di materiale edile e ha sorpreso due ladri mentre stavano asportando il carburante di un camion della ditta.

Immediatamente bloccati, identificati e perquisiti dagli operatori di polizia, i due soggetti sono stati accompagnati in Commissariato per gli ulteriori approfondimenti investigativi. Le perquisizioni, fra l’altro, hanno consentito di rinvenire indosso agli autori del furto, nei pressi del camion e all’interno dell’auto in uso ai ladri, vari oggetti tra cui le taniche già parzialmente travasate del carburante prelevato dal camion, altre ancora vuote in attesa di essere riempite, un tubo in plastica utilizzato per il travaso del carburante, una torcia, dei guanti, e altri arnesi atti a commettere il furto.

Al termine di tutti i riscontri di polizia effettuati in merito ai fatti, entrambi i 35enni albanesi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria della Procura di Busto Arsizio, per il reato di concorso in furto aggravato. Taniche e altri oggetti sono poi sottoposti a sequestro come elementi probatori.