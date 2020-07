Nove chili di cocaina per la movida, arrestato un camionista a Gallarate

Nove chili di cocaina a bordo di un camion. Li ha trovati la Squadra Volante della Polizia di Stato di Gallarate, nascosti in otto involucri a bordo di un automemezzo guidato da un cittadino albanese, arrestato.

Il camion è stato fermato nella giornata di giovedì 23 luglio. Notato all’incrocio di via Torino con via Buonarroti, gli agenti si sono insospettiti per l’atteggiamento preoccupato del guidatore, hanno seguito per un breve tragitto il veicolo e lo hanno poi fermato poco più avanti, all’incrocio con via 2 Giugno.

Durante il controllo il conducente, un cittadino albanese di ventisette anni, titolare di regolare permesso di soggiorno, si è mostrato ancora estremamente nervoso e preoccupato.

Un agente ha notato sul tappetino lato passeggeri del furgone una borsa da spesa di tela, con all’interno otto panetti di colore scuro, alcuni riportanti il logo di una notissima casa automobilistica, altri con l’effigie della torre Eiffel, panetti che il conducente del veicolo ammetteva fin da subito contenere cocaina.

L’autista è stato arrestato portato in carcere a Busto Arsizio. La cocaina era destinata verosimilmente ad animare le serate della movida gallaratese.