Odori molesti in Valle Olona, i sindaci chiedono un incontro alle autorità

Una missiva inviata a Provincia di Varese, ARPA Lombardia, ATS Insubria, Ufficio d’Ambito Territoriale della Provincia di Varese, Società per la Tutela Ambientale del Bacino Fiume Olona, e alle aziende Perstop spa, Tessa srl, Ecosis srl, Alfa srl del territorio per denunciare le lamentele dei cittadini per la presenza di insopportabili immissioni maleodoranti nella zona della Valle Olona dei Comuni di Marnate, Castellanza e Olgiate Olona. (foto di repertorio)

E si chiede un incontro urgente (la data proposta è il prossimo 3 Settembre) con tutti i soggetti destinatari, al fine di affrontare al più presto la questione ad oggi divenuta insostenibile, non potendo attendere l’esito delle procedure già in corso sia in sede giudiziaria (Consiglio di Stato) sia in sede di analisi e ricerca (Politecnico di Milano), che peraltro non coinvolgono contemporaneamente tutti i soggetti interessati.

Dunque, si torna a parlare del problema delle “puzze” in Valle Olona per il quale i comuni di Castellanza, Marnate e Olgiate Olona hanno attivato il tavolo di confronto previsto dalla DGR 3018/2012 e avviato un protocollo con il Politecnico di Milano per effettuare le indagini olfattometriche presso le aziende individuate.

I Comuni hanno avviato negli scorsi mesi con il Politecnico il progetto D-Noses che coinvolge i cittadini per raccogliere le segnalazioni di odori tramite la App Odour Collect, queste attività sono in corso e stiamo raccogliendo le informazioni.

«Purtroppo però – spiegano il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini, del Comune di Marnate, Elisabetta Galli e del Comune di Olgiate Olona, Giovanni Montano – in questo periodo però le segnalazioni sono innumerevoli e pervengono da parte dei cittadini sia tramite mail ai singoli Uffici Comunali sia tramite l’App. La problematica ha raggiunto livelli assolutamente non più tollerabili, dal momento che ogni giorno in diverse fasce orarie sia diurne che notturne si percepiscono odori nauseabondi che rendono l’aria gravemente irrespirabile. Per questo abbiamo chiesto alle competenti autorità un incontro urgente per affrontare una volta per tutte la questione».