“A Cardano al Campo gli appuntamenti con gli uffici comunali si prenotano online”

Da oggi siamo ancora più vicini agli abitanti di Cardano al Campo dando loro l’opportunità di prenotare direttamente online gli appuntamenti con i diversi uffici comunali, in modo semplice ed immediato, con un semplice click”. Soddisfatto l’Assessore alla digitalizzazione Angelo Marana che ha precisato: “È un obiettivo che avevamo da tempo: rendere l’ente comunale il più vicino e smart possibile rispetto alle esigenze della nostra comunità. È un primo passo verso una vera e propria trasformazione, anche culturale, che semplifica le procedure e dà risposte immediate al vivere quotidiano”.

Per fissare l’appuntamento, non è obbligatorio registrarsi, ma è sufficente accedere al sito comunale e, in alto a destra, scegliere la voce “Prenotazione appuntamento con uffici”, il resto della procedura è molto semplice ed intuitiva. “Il sistema prevede anche la possibilità di registrarsi tramite SPID e CRS permettendo all’utente di trovare il riepilogo di tutti gli appuntamenti presi e, prossimamente, avrà altresì l’opportunità di accedere a numerosi servizi che saranno implementati a breve”.