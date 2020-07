Oggiona con Santo Stefano, ancora tensioni in maggioranza. Sorrentino: “Si ha paura dei cittadini”

Nuove tensioni scuotono la maggioranza del sindaco Stefania Maffioli ad Oggiona con Santo Stefano. Dopo le pesanti critiche dell’assessore Colombo, seguite a stretto giro dalle sue dimissioni, anche il consigliere Fabrizio Sorrentino tira una “picconata” alla coesione interna alla maggioranza.

Il tema è il discusso progetto di riqualificazione di piazza Italia. «fin dall’inizio questo intervento ha suscitato le mie perplessità – spiega il consigliere Sorrentino che dopo numerosi dibattiti interni vuole rendere pubblica la propria contrarietà – Ero scettico soprattutto per via dei problemi che questo intervento causerebbe alla viabilità e che penso non siano stati abbastanza approfonditi».

Oltre ai rilievi tecnici, però, il consigliere di maggioranza pone una critica squisitamente politica che riguarda la necessità coinvolgere maggiormente la cittadinanza: «Si tratta di un intervento oneroso e si sta facendo in fretta per far partire i cantieri prima dell’arrivo delle elezioni – dice Sorrentino -. Invece ritengo più giusto, come ho sollecitato più volte, convocare un’assemblea pubblica per decidere come proseguire. Stiamo vivendo un periodo di crisi e forse le persone vorrebbero vedere i soldi spesi in altri modi».

Di questo Sorrentino chiede conto direttamente alla prima cittadina Stefania Maffioli: «sembra che abbia paura dei cittadini e lo ha dimostrato nell’ultimo Consiglio comunale non accettando di rinviare un punto all’ordine del giorno per permettere ai cittadini di partecipare alla discussione».

Pochi giorni fa tutta la maggioranza aveva fatto quadrato a sostegno del sindaco di fronte alla mozione di sfiducia presentata dall’opposizione.