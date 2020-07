Omofobia in sala operatoria, l’ordine dei medici: “Nessuna sanzione, è in corso l’istruttoria”

Riceviamo e pubblichiamo

In merito all’episodio riferito da un servizio televisivo andato in onda ieri e ripreso questa mattina da alcuni organi di stampa, relativo ad un medico che si sarebbe reso autore di un presunto atto di omofobia, l’Ordine dei Medici di Varese interviene per rettificare quanto erroneamente allo stesso attribuito, ovvero la già avvenuta pronuncia di sanzione disciplinare.

Mentre, allo stato, è in corso da parte dell’Ordine l’istruttoria mirante a verificare le dinamiche dell’avvenimento e le eventuali responsabilità personali.