Orologi, cura e manutenzione nel tempo: i consigli per l’estate

Quando si parla di moda e di stile, in tanti sanno che ci sono alcuni accessori ai quali è impossibile rinunciare, e che riescono ad aggiungere un tocco fondamentale al proprio look.

Si parla nello specifico degli orologi, e soprattutto di quei modelli di alta manifattura, frutto di un lavoro minuzioso e altamente specializzato. Gli orologi, dunque, non sono dei semplici accessori da sfoggiare al polso, ma delle vere e proprie “creature” che richiedono anche cura e attenzioni da parte nostra. Perché se da un lato sono resistenti, dall’altro anche il migliore meccanismo al mondo potrebbe rovinarsi, se non diviene oggetto di una corretta manutenzione. Ecco perché oggi scopriremo insieme i consigli per l’estate.

Consigli per la manutenzione degli orologi

Come detto, una corretta manutenzione può mettere al sicuro il proprio orologio da tanti problemi e da tante piccole imperfezioni che tempo e usura possono causare.

Il primo passo è il seguente: indossarlo ricordandosi che al polso abbiamo un piccolo gioiello. Naturalmente l’orologio andrebbe sempre tolto quando si svolgono dei lavori manuali o quando c’è il rischio che possa essere colpito da qualcosa. A meno di non indossare un modello progettato appositamente per le attività sportive o estreme, come le arrampicate o il trail running. Inoltre, si suggerisce di conservarlo nella maniera corretta, evitando di abbandonarlo semplicemente sul proprio comodino o sul tavolo. Gli orologi, specialmente quelli con i meccanismi più delicati, temono aspetti come l’umidità e quindi vanno conservati in un luogo asciutto e a temperatura ambiente.

Un orologio di ottima manifattura richiede, dunque, delle cure specifiche e dei trattamenti periodici eseguiti da esperti del settore, come gli specialisti di Pisa Orologeria, ad esempio, un punto di riferimento nel mondo degli orologi a Milano. Infine, occhio anche al rischio di esposizione diretta e prolungata ai raggi del sole, perché potrebbero sbiadire ad esempio il colore del suo cinturino.

Suggerimenti per la cura dell’orologio in estate

È chiaro che, prima di tuffarsi in acqua, è sempre il caso di ricordarsi che al polso abbiamo un orologio. Mare, salsedine e cloro sono dei pessimi alleati per i meccanismi non specificatamente subacquei. Con gli orologi impermeabili non si corre questo rischio, ma bisogna comunque fare molta attenzione alla manutenzione. È importante ad esempio controllare che la corona sia abbastanza stretta, e che le guarnizioni siano ancora in buono stato, così che possano impedire l’ingresso dell’acqua all’interno della cassa.

Anche l’orologio migliore al mondo e capace di resistere a profondità elevate ha bisogno di manutenzione e della sostituzione della guarnizione, in genere dopo un paio d’anni. Infine, lo si deve pulire sempre con regolarità, così da eliminare fattori potenzialmente rischiosi come il sale, la sabbia e in generale lo sporco e la polvere.