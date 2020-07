Otto farfalle al lavoro: la Uyba ha mosso i primi passi

Senza bagno di folla, con i “flash” ridotti al minimo e con tutte le attenzioni necessarie e contenute nei protocolli sanitari in vigore, la Unet E-Work Busto Arsizio ha mosso ieri i suoi primi passi per la stagione 2020-21. L’appuntamento per il primo allenamento, come di consueto, è stato al Palayamamay per la prima – e speriamo ultima – volta senza il solito abbraccio della gente nel giorno del raduno.

Otto le giocatrici biancorosse presenti, agli ordini di coach Marco Fenoglio e di tutto lo staff tecnico: le tre confermate – capitan Gennari, Leonardi e Piccinini – hanno accolto le nuove arrivate Mingardi, Olivotto, Bonelli, Cucco e Bulovic, anche se molte di queste ultime già conoscono il palasport di viale Gabardi per le loro esperienze giovanili. La squadra ha effettuato le visite mediche al mattino e i test sierologici nel primo pomeriggio; tra le attenzioni per limitare i rischi da contagio anche una serie di colloqui con i medici Roberto Zaffaroni e Claudio Benetti che hanno illustrato nel dettaglio tutti gli accorgimenti.

Al gruppo della Uyba si unirà oggi anche la prima giocatrice straniera della rosa, la cubana Liset Herrera Blanco, mentre la spagnola Ana Escamilla arriverà a Busto il prossimo 14 luglio. Più lunghi invece i tempi per le due giocatrici americane, la statunitense Poulter e la canadese Gray. Da oggi in avanti la squadra lavorerà in città (porte chiuse a pubblico e media) con un programma che alterna le sedute tecniche a quelle di pesi, di preparazione atletica e di lavoro sulla sabbia. Tra sabato 20 e giovedì 25 luglio, la Unet si sposterà invece a Chiavenna per effettuare un breve ritiro nella località che da diversi anni ospita la formazione bustocca per la preparazione.

Al termine della seduta inaugurale, hanno parlato due giocatrici, la veterana Alessia Gennari e il nuovo acquisto Camilla Mingardi: «È bellissimo tornare dopo tanti mesi di stop – ha spiegato quest’ultima – Sono felice di tornare in questo palazzetto che dà un calore clamoroso anche da vuoto. Non vedo l’ora di iniziare: conosco già diverse ragazze della squadra, soprattutto la mia migliore amica Rossella Olivotto con cui sono felice di condividere questa esperienza. Ci sono tutti i presupposti per iniziare al meglio questa stagione».

La capitana biancorossa ha invece aggiungo: «Rientrare qui, in quella che considero la mia casa, è sempre una emozione fortissima. L’abbiamo lasciata a marzo e oggi abbiamo ritrovato tutto com’era: ci sono ancora le nostre cose nello spogliatoio. Ora finalmente ci siamo e non vedo l’ora di ricominciare. La squadra non è ancora al completo, c’è da ricostruire un gruppo, ma vedo ragazze ben disposte e sono assolutamente tranquilla».