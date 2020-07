Palaghiaccio di Varese, la Lega all’attacco della maggioranza

«L’amministrazione Galimberti deve dire in maniera chiara se l’hockey e il pattinaggio su ghiaccio potranno andare avanti o subiranno una battuta di arresto durante i lavori per il PalAlbani». Il consigliere regionale della Lega, Emanuele Monti, e il commissario cittadino del medesimo partito Cristiano Angioy Viglio, attaccano la maggioranza comunale di Varese sulla questione palaghiaccio, impianto che subirà un profondo rinnovamento.

«Le società sportive che hanno la struttura di via Albani come punto di riferimento sono infatti preoccupate per il rischio di subire un brusco stop della loro attività sportiva, senza che sia loro fornita un’alternativa» proseguono i due esponenti leghisti «L’amministrazione di centrosinistra sta portando avanti, infatti, un programma fatto di annunci e di spot, per farsi pubblicità nei pochi mesi che ormai ci separano dalle prossime elezioni».

Una situazione, quella degli annunci della maggioranza, più ampia rispetto al palaghiaccio secondo Monti e Angioy: «È chiara e anche banale la loro strategia, ovvero quella di aver tenuto da parte una lista di opere da sponsorizzare nel periodo in vista delle comunali 2021, mentre a inizio mandato, precisamente a fine 2017, hanno varato un piano della sosta che ha colpito pesantemente la qualità della vita e l’economia di Varese. Sperano che i varesini abbiano scarsa memoria, ma così non sarà e i cittadini daranno loro il benservito l’anno prossimo».

«Nel frattempo – concludono – chiediamo che la giunta Galimberti eviti di penalizzare altre realtà importanti della nostra città, come appunto le società sportive che gravitano sul Palaghiaccio, e faccia in modo che queste non siano costrette a bloccare la propria attività».