A Palazzo Brambilla un omaggio alla grande musica per il cinema, partendo da Ennio Morricone

Sabato 18 luglio alle ore 21 il cortile del palazzo comunale di viale Rimembranze ospiterà un omaggio al grande Ennio Morricone, recentemente scomparso lasciando un grande vuoto nel mondo della musica e del cinema internazionale. La serata dal titolo “Morricone, Donaggio e Ortolani” vedrà protagonista l’Ensemble Duomo diretto da Roberto Porroni con chitarra, flauto, violino, viola, violoncello.

La serata è già sold out ma, per permettere a tutti di poter assistere al concerto, il 19 luglio alle ore 21 verrà replicato sul canale Youtube Castellanza Città (https://www.youtube.com/channel/UCalZ6d93tumg_q4bNgBvh5g).

Il programma prevede l’esecuzione di indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone, dalle più note (Il buono il brutto e il cattivo) a partiture di minore notorietà ma non minore qualità (Legami, Lolita), affiancate ad altre immortali pagine musicali nate per il cinema di Pino Donaggio e Riz Ortolani.

Non solo. Sabato si potrà non solo ascoltare piacevole musica ma anche pensare ad un consumo più saggio dell’acqua grazie al Water Truck di Gruppo Cap. È ripartito anche quest’anno il Tour che attraversa tutto il territorio della Città metropolitana di Milano e oltre. L’iniziativa, pensata per sensibilizzare i cittadini all’utilizzo dell’acqua del rubinetto, ha riscosso un enorme successo di pubblico gli scorsi anni, confermando che sempre più persone preferiscono l’acqua di rete a km 0, buona e di qualità.

La rassegna Suoni e Visioni ha il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto e della Fondazione UBI per Varese.