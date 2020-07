Palazzo Verbania ricorda Leone Lodi e si prepara alla prima della mostra di Angelo Bozzola

Le attività a Palazzo stanno proseguendo con successo: in una splendente giornata di sole sabato scorso il Kursaal ha accolto Daniela Lodi, figlia del grande scultore Leone Lodi.

La sua visita a Luino si deve al fatto che, presso l’Archivio di Vittorio Sereni, sono presenti cinque testine di gesso e terracotta degli anni Venti e Trenta, realizzate dal grande artista. Inoltre, Vittorio Sereni nello scritto esposto in una vetrinetta al secondo piano, si interessa al valore della produzione dello scultore. Il celebre scrittore, benché luinese di nascita, accenna alla sua residenza milanese avendo vissuto buona parte della sua esistenza nel capoluogo lombardo.

Daniela Lodi ha ricordato il celebre artista proprio parlando di Milano: “Ogni volta che mi muovo in città ritrovo mio padre sulle facciate di palazzi importanti e me lo sento sempre vicino.”

Milano esibisce preziosità realizzate dallo scultore: le possiamo ammirare, ad esempio, al Palazzo della Borsa o Palazzo Mezzanotte, alla Triennale, al Teatro Manzoni, al Palazzo di Giustizia e a Santa Maria al Suffragio.

La frequentazione con personalità celebri era quotidiana e tra gli scultori locali Daniela Lodi ricorda il rapporto con la famiglia Pellini. Tra gli artisti più vicini a Lodi, la grande amicizia con lo scultore Arturo Martini, con cui ha realizzato opere per l’Università Bocconi di Milano. L’architetto Pagano suggerisce sulle pagine di “Casabella” che l’ateneo sarebbe dovuto essere come un luogo “votato allo studio – in cui – si respiri un’aria pulita dal punto di vista etico e visivo”. Anche per questo, per l’Università, Lodi opterà per temi “sani, concreti e sereni” .

Un filo rosso unisce attualmente Palazzo Verbania di Luino alla Bocconi: oltre a Leone Lodi, lo scultore Angelo Bozzola, ora in esposizione, ci riporta alla prestigiosa sede universitaria, in quanto una sua opera verrà esposta anche all’interno del nuovo Campus.

Venerdì 31 luglio a partire dalle ore 18, a Palazzo Verbania di Luino, si terrà la prima visita guidata alla mostra di Angelo Bozzola. Le prenotazioni verranno raccolte dall’infopoint alla seguente indirizzo mail infopoint@comune.luino.va.it

Le date delle prossime visite sono le seguenti

Venerdì 28 agosto alle ore 18

Sabato 12 settembre alle ore 18