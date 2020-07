“Una palestra a cielo aperto in città” al Museo del Tessile di Busto Arsizio

Gli assessori allo Sport Laura Rogora e all’Inclusione sociale Osvaldo Attolini hanno presentato ieri pomeriggio (lunedì) il progetto ‘Una palestra a cielo aperto in città’, promosso dall’associazione di promozione sociale Stare Bene Insieme.

Si tratta di un’idea, supportata da Csk (Centro Studi Karate) e dall’amministrazione comunale, che offre la possibilità ad adulti e anziani di stare in compagnia, socializzare e stare in movimento attraverso una ginnastica dolce ed esercizi di prevenzione delle cadute. L’iniziativa, gratuita, si svolgerà il lunedì alle 17:30 e il venerdì alle 9:00 dal 20 luglio fino al 31 agosto. È gradita la prenotazione, per cui è possibile contattare il numero 366 2762701.

«Inauguriamo questo progetto di palestra in città proprio nel cuore di Busto grazie alla collaborazione del comune e in particolare agli assessori Attolini e Rogora che hanno da subito appoggiato l’iniziativa» ha precisato dapprima Stefano Bottelli dell’associazione Stare bene insieme. E ha continuato: «La nostra missione è quella di propagare il benessere nella comunità, accogliere le persone e stimolarle a stare meglio».

Si tratta di un’attività che per 19 anni è stata fatta al Parco Alto Milanese, ha ricordato Paolo Busacca di Csk pertanto «trasferire il progetto nel centro cittadino, al Museo del Tessile, è una scommessa».

«In un momento come questo in cui si usa la parola distanziamento sociale noi andiamo a riproporre un’attività che offre tanto alla popolazione più adulta – ha sottolineato l’assessore allo sport Laura Rogora – . Con le dovute misure di sicurezza questa iniziativa offre la possibilità di socializzare, di non rimanere soli e di fare attività».

«L’estate 2020 sarà ricordata come un’estate particolare per i motivi che sappiamo e il fatto che venga promossa un’attività di socializzazione è significativo perché non c’è solo la necessità di mettere in moto il nostro fisico, ma anche quella di socializzare. Così gli anziani hanno un luogo per ritrovarsi grazie alle associazioni e noi come amministrazione possiamo solo che appoggiare queste iniziative che funzionano e aiutano» ha chiosato l’assessore all’inclusione sociale Osvaldo Attolini.

Nel caso di pioggia, gli insegnanti di Csk assicurano la presenza; solo nel caso di grave maltempo salterà l’appuntamento. Ad ogni appuntamento verrà compilata una scheda di presenza e per ogni attività verrà rilevata la temperatura. «Saremo anche sentinelle di questo parco, portando socialità e serenità, in modo che possano essere sanate anche situazioni di degrado e disagio sociale» ha chiosato Stefano Bottelli di Stare bene insieme.