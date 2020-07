Paola Sabrina Bevilacqua candidata del centrosinistra a sindaco di Laveno Mombello

Paola Sabrina Bevilacqua sarà la candidata del Centrosinistra alla carica di sindaco di Laveno Mombello per le elezioni comunali del prossimo 20 e 21 settembre. Attuale vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali, Paola Sabrina Bevilacqua è insegnante e vicepreside dell’istituto Comprensivo Statale “G.B. Monteggia”.

Ecco la nota unitaria con cui il centrosinistra ha presentato la sua candidata.

Dopo cinque anni di amministrazione la situazione dei bilanci comunali è stabile: questo consentirà al Centrosinistra o a chiunque amministrerà per i prossimi anni il Comune, di gestire il presente e progettare il futuro. Il Centrosinistra intende farlo puntando sulla solidarietà, l’ambiente, la cultura, sostenendo le attività economiche e favorendo la partecipazione di tutti alla vita politica.

Per questo, già prima dell’emergenza sanitaria il Centrosinistra aveva incontrato rappresentanti di associazioni e gruppi del territorio, allo scopo di raccogliere esigenze e prospettive. I danni provocati dalla pandemia sono un iceberg: ne vediamo una parte, quelli emersi in questi mesi, ma non conosciamo quelli che sono sottesi. Sappiamo però che sarà più colpito chi già è più debole; per questo la solidarietà resta ancor di più al centro del programma del Centrosinistra: occorre rinsaldare i legami tra tutte le forze sociali e progettare insieme il futuro. In quest’ottica, nemmeno la pandemia ha fermato i confronti con le diverse rappresentanze della società, a partire dai giovani.

Il Centrosinistra intende garantire la continuità dei servizi per le famiglie, per le quali l’Amministrazione ha provveduto a stanziare finanziamenti affinché i centri estivi, in collaborazione con gli Oratori, possano essere accessibili, oltre a realizzare un servizio ad hoc per i più piccoli.

Il ridisegno viabilistico necessario a seguito dell’entrata in funzione di AlpTransit, nonché la messa in sicurezza del territorio restano prioritari dopo essere già stati oggetto di interventi in questi anni. Così come sarà centrale per il Centrosinistra la tutela dell’ambiente: per dare seguito alla dichiarazione di emergenza climatica approvata lo scorso anno, si intendono attivare tavoli di lavoro tematici, oltre a proseguire nella lotta al consumo di suolo e nell’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica del Comune

La cultura non potrà essere disgiunta dal tema del lavoro, perché le competenze acquisite oggi saranno spese domani per creare valore per tutti. Il Centrosinistra intende continuare a sostenere la Biblioteca e il Museo di Cerro, a valorizzare gli spazi disponibili presso Villa Frascoli Fumagalli oltre a collaborare con l’Istituto Comprensivo, con il Liceo e con le diverse associazioni presenti sul territorio.

Serve sviluppare l’attività turistica, valorizzando le potenzialità ambientali e culturali del territorio, in forme sostenibili ed al contempo innovative, nell’ambito di una progettualità che coinvolga gli operatori per primi e gli altri Enti, in primo luogo Comunità Montana.

Per rendere possibile tutto questo, il Centrosinistra sta lavorando a una lista che raccolga le migliori energie di Laveno Mombello, allo scopo di valorizzare le esperienze degli amministratori uscenti e di favorire il necessario rinnovamento. Per un impegno amministrativo che non sia a vantaggio di pochi ma che continui ad essere a beneficio di tutti.