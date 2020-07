Partono i lavori stradali Esselunga, arriva l’ordinanza sulla viabilità

L’avevamo anticipato qualche giorno fa, ora arriva l’ufficialità: entrano nel vivo, e nella loro parte più visibile agli automobilisti, i lavori per la nuova viabilità tra viale Europa e via Gasparotto, intervento legato alla realizzazione della nuova Esselunga nell’area ex Malerba.

«Il cantiere – Spiega Palazzo Estense – verrà posizionato nelle prossime ore. Quello su cui si interviene è uno dei nodi da sempre critici per la viabilità di Varese e, finalmente, si avvia a trovare una soluzione». I lavori stradali che ha cominciato Esselunga prevedono infatti l’addio ai semafori e spazio a due nuove rotatorie, per eliminare il traffico e consentire un ingresso più efficiente al cuore della Città Giardino.

La scelta di partire ora invece: «È legata alla volontà di sfruttare al meglio i mesi estivi, quando il traffico automobilistico , anche grazie alla chiusura delle scuole, è meno intenso».

Per consentire lo svolgimento dei lavori verrà nei prossimi giorni ristretta la carreggiata nel tratto tra via Gasparotto e viale Europa e nel tratto tra le vie Pisacane e S. Albino, ed è già stata emessa una apposita ordinanza, che prevede il temporaneo restringimento di carreggiata dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, per tutto il giorno (“dalle 0 alle 24”) per tutte le categorie di veicoli.

Più precisamente, il restringimento interesserà via Gasparotto nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Europa, l’intersezione con via S.Albino e l’intersezione con via Pisacane e viale Europa in corrispondenza con l’intersezione con via Gasparotto.

La regolamentazione temporanea della viabilità sarà sempre monitorata e, nel caso di eccessivo accodamento, potrà essere modificata.