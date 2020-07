PCI, l’assembea degli iscritti delibera di usare il simbolo alle prossime elezioni

L’assemblea degli iscritti del Partito Comunista Italiano Federazione di Varese, svoltasi domenica 5 luglio alle ore 9.30 presso la sala di lettura Luigi Berlinguer di Varese, ha deliberato di impiegare il simbolo del Partito Comunista Italiano per la presentazione delle liste elettorali.

La decisione è scaturita “dopo un’attenta valutazione della situazione politica nazionale, regionale e locale: dalla emergenza Covid-19 al ruolo centrale della sanità pubblica, fino alle questioni economiche ed occupazionali del territorio”, si legge in una nota inviata dal Pci varesino.

“Nello specifico – prosegue il comunicato -, soprattutto in riferimento alle prossime elezioni amministrative, l’assemblea ha rimarcato la necessità di dare luogo ad una politica atta a dare centralità, anche in termini simbolici, al ruolo del partito nel contesto elettorale per le prossime tornate”.