Persiana cade dal quinto piano per il forte vento e colpisce un’auto a Busto Arsizio

Il forte vento che da ieri sera spazza anche la zona di Busto Arsizio ha provocato anche qualche danno e un po’ di spavento per una donna che era alla guida della sua automobile in via Monterosa, questa mattina (martedì) poco dopo le 11.

Una persiana in legno molto pesante si è staccata da una finestra al quinto piano di un palazzo, schiantandosi su un’auto in transito, guidata da una donna. L’automobilista è rimasta illesa ma sotto shock ed è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Busto Arsizio. Sul posto, per rintracciare i proprietari dell’appartamento che sembrerebbe disabitato, il Nucleo Motociclisti della Polizia Locale cittadina.