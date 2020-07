Dopo il pestaggio “Cico” può tornare a sorridere grazie alla tanta solidarietà ricevuta

L’aggressione che gli aveva provocato denti rotti e contusioni aveva scatenato fin da subito un moto di indignazione e una risposta solidale tra i tanti che lo conoscono e lo stimano a Varese.

Cico, l’ambulante molto noto tra i locali del centro città, era stato aggredito da un gruppo di giovanissimi in piazza Giovine Italia. Tutto era nato per alcuni ombrelli che l’uomo aveva offerto al gruppo di giovani scatenando una reazione inaspettatamente violenta.

Un gesto fine a se stesso che aveva scatenato reazioni di condanna verso i giovani e di vicinanza nei confronti del sessantenne che aveva dovuto ricorrere alle cure mediche.

Immediatamente era stata organizzata on line una raccolta fondi che in meno di 24 ore aveva già raccolto oltre 2500 euro. Tra le mani tese in solidarietà era arrivata anche quella del dentista varesino e Presidente dell’associazione Amici per l’Africa Dino Azzalin che si era offerto di prestare le cure odontoiatriche per potergli permettere di tornare a sorridere.

Promessa mantenuta: eccoli Cico e il dentista Azzalin in posa per dare la bella notizia.