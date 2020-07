Piano regionale di investimenti: ecco i 250 cantieri che partiranno in 121 comuni del Varesotto

Comune Interventi

Agra Realizzazione Di Un Parcheggio Attrezzato Servente Il Parco Ronchetti

Albizzate Riqualificazione Urbana E Messa In Sicurezza Della Viabilità Del Centro Storico

Lavori Di Riqualificazione E Messa In Sicurezza Della Viabilità

Angera Riqualificazione Urbana Con Messa In Sicurezza Ed Abbattimento Barriere Architettoniche Area Lungolago

Consolidamento Strutturale E Messa In Sicurezza Ex Scuola Capronno

Efficientamento Energetico Impianti Di Illuminazione Pubblica

Messa In Sicurezza Mediante Consolidamento Strutturale Soletta Municipio Uff. Tributi/Uff. Anagrafe

Azzate Riqualificazione Urbana Area “Ex Pesa Pubblica – Monumento Ai Caduti” Di Via Piave

Implementazione Segnaletica Di Sicurezza Con Attraversamenti Pedonali Rialzati

Implementazione Sistemi Di Sicurezza Digitali

Azzio Intervento Di Rigenerazione Urbana. Riqualificazione Area Comunale Di Aggregazione Sociale E Ludico Sportiva.

Barasso Formazione Di Percorso Pedonale Protetto

Bardello Messa In Sicurezza E Abbattimento Delle Barriere Architettoniche

Interventi Ungo Le Strade E I Marciapiedi Dei Comuni Di Bardello E Malgesso

Bedero Valcuvia Realizzazione Di Marciapiede In Via Milano

Besnate Messa In Sicurezza Area Esterna Asilo Nido E Scuola Elementare

Messa In Sicurezza Strade Comunali

Messa In Sicurezza Strade Comunali

Messa In Sicurezza Facciate Esterne Scuola Secondaria Di Primo Grado – Nuova Intonacatura

Besozzo Allargamento Stradale Per Realizzazione Tratto Di Marciapiede In Via Marconi

Ampliamento E Potenziamento Rete Gas Metano Nel Territorio Comunale Di Besozzo

Biandronno Riqualificazione urbana

Abbattimento barriere architettoniche immobile comunale

Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi

Bisuschio Messa In Sicurezza Coperture Edifici Comunali

Bodio Lomnago Messa In Sicurezza, Riqualificazione Urbana Ambientale, Abbattimento Bb.Aa. Di Parte Dell’Arteria Viaria Principale Del Centro Storico Di Bodio Lomnago

Brebbia Ristrutturazione di locali all’interno dell’Edificio Comunale per collocazione Sala Consigliare.

Interventi manutenzione straordinaria edificio di proprietà comunale per collocazione uffici comunali.

Bregano Efficientamento Energetico Del Palazzo Comunale Di Bregano Sede Dell’Unione

Brenta Efficientamento Energetico E Messa In Sicurezza Del Fabbricato Ospitante La Sede Municipale,La Biblioteca Pubblica E L’Ufficio Postale.

Brezzo Di Bedero Messa In Sicurezza Copertura Con Efficientamento Energetico Palazzo Municipale

Brinzio Messa In Sicurezza Fabbricato Di Proprietà Comunale

Brissago-Valtravaglia Messa In Sicurezza Strada Comunale Pra Formentone E Via B. Luini

Brunello Manutenzione Straordinaria Per Messa In Sicurezza Vie Del Centro Storico E Abbattimento Bb.Aa. Parcheggio Cimitero Via Santa Maria

Brusimpiano Ampliamento E Rifacimento Del Campo Sportivo Comunale Ai Fini Della Messa A Norma E Modifica Sede Stradale Via O. Gnocchi Viani

Buguggiate Adeguamento Igienico Sanitario E Funzionale Del Centro Di Aggregazione Sociale Di Via Trieste

Riqualificazione Urbana Ed Infrastrutture Stradali Connesse Alla Viabilita’, Tappeto Stradale E Rifacimento Caditoie Stradali

Risanamento Conservativo, Consolidamento Strutturale E Riqualificazione Funzionale Del Palazzo Municipale In Piazza Aldo Moro N° 1

Connessione A Fibra Ottica Dell’Edificio Sede Del Municipio Con Fornitura Di Un Accesso Ad Internet A 100 Mbps.

Busto Arsizio Scuole Tommaseo: Manutenzione Straordinaria Ai Fini Adeguamento Sismico, Antincendio E Normativo. 1 Lotto

Manutenzione Straordinaria Palazzina Sede Associazione Sportive – Palariosto

Cadegliano-Viconago Lavori Di Rifacimento Della Fognatura Comunale Lungo La Via Ponte Tresa

Cairate Riqualificazione Scuola Elementare Don Milani Di Bolladello, Frazione Di Cairate

Cantello Impianti Ascensore Presso Il Posteggio Di Interscambio Della Stazione Ferroviaria Di Cantello Gaggiolo

Riqualificazione Area Feste Di Via Collodi

Realizzazione Impianto Fotovoltaico A Servizio Degli Immobili Di Proprieta’ Comunale

Caravate Interventi Di Efficientamento Energetico

Cardano Al Campo Palazzetto Dello Sport – Abbattimento Barriere Architettoniche Per L’Accesso Alle Gradinate E Messa In Sicurezza Del Viale Interno.

Campo Sportivo E Pista Di Skating

Aree “Free Wi-Fi”

Carnago Messa In Sicurezza Del Palazzetto Dello Sport Di Via Leopardi, 36

Rifacimento Massicciata E Ripristino Manto D’Usura Tratti Stradali Delle Vie Ada Negri, Cattaneo Inferiore E Galliano

Opere Di Adeguamento E Messa In Sicurezza Di Piazza Solferino

Messa In Sicurezza E Ripristino Caratteristiche Meccaniche Manto Stradale Tratto Di Via Milanello

Messa In Sicurezza E Abbattimento Barriere Architettoniche – Realizzazione Attraversamento Pedonale Rialzato E Tratto Di Marciapiede In Via Ronco

Efficientamento Energetico Palazzetto Dello Sport Di Via Leopardi, 36

Caronno Varesino Intervento Di Messa In Sicurezza E Riqualificazione Dell’Intero Tracciato Della Via Pasubio E Via Santa Croce

Intervento Di Manutenzione Straordinaria Per Messa In Sicurezza Edificio Comunale “Ex Villa Menni”

Casalzuigno Progetto Di Riqualificazione Viabilistica Della Frazione Di Arcumeggia.

Adeguamento E Messa In Sicurezza Delle Proprietà Comunali Site In Via Maroncello N.6, Via Libertà N.66, Via Bezzecca E Via Sciareda

Casciago Riqualificazione Urbana Del Parco Pubblico “La Pinetina”

Riqualificazione Urbana Dell’Area A Servizio Della Scuola A. Manzoni

Intervento Di Efficientamento Energetico Della Palestra Comunale Di Via Grinzia

Casorate Sempione Interventi Di Riqualificazione E Abbattimento Barriere Architettoniche Palestra Comunale “M. Pastorelli” Via E. De Amicis

Riqualificazione Area A Verde Attrezzato Via Edmondo De Amicis

Abbattimento Barriere Architettoniche Presso Edificio Polivalente “Casa Simonetta”

Interventi Di Efficientamento Energetico Presso La Locale Scuola Secondaria Di Primo Grado “A. Toscanini”

Cassano Magnago Lavori Di Adeguamento E Messa In Sicurezza Di Via Giovanni Xxiii

Lavori Di Adeguamento E Abbattimento Barriere Architettoniche: Realizzazione Attraversamento Pedonale Rialzato In Via Del Lavoro

Lavori Di Adeguamento E Messa In Sicurezza Di Via Dubini

Lavori Di Adeguamento E Messa In Sicurezza Di Via Trieste

Lavori Di Adeguamento E Messa In Sicurezza Di Via San Franscesco

Lavori Di Adeguamento E Messa In Sicurezza Di Via Tintoretto

Lavori Di Adeguamento E Messa In Sicurezza Di Via Boscaccio

Lavori Di Adeguamento E Messa In Sicurezza Di Via Brogioli

Lavori Di Adeguamento E Messa In Sicurezza Di Via Valdarno Tratto Centrale

Lavori Di Adeguamento E Messa In Sicurezza Di Via Valdarno Tratto Terminale

Lavori Di Adeguamento E Messa In Sicurezza Per Formazione Parcheggio Pavimentato Scuola Dante

Cassano Valcuvia Messa In Sicurezza Parcheggio Pubblico Di Via Pasubio E Strada Di Accesso

Messa In Sicurezza Strada Di Via San Giuseppe Per Cedimento Banchina Stradale

Intervento A Supporto E Completamento Di Un’Opera Di Riqualificazione Strutturale Stradale

Castello Cabiaglio Riqualificazione E Messa In Sicurezza Di Piazza Iv Novembre E Di Via S. Carlo; Riqualificazione Urbana Nell’Area Prospiciente La Chiesa Parrocchiale Di S. Appiano; Messa In Sicurezza

Castelseprio Opere Di Efficientamento Energetico Del Municipio Riguardanti Impianto Di Riscaldamento Ed Elettrico Volti Al Risparmio Energetico

Castiglione Olona Abbattimento Barriere Architettoniche Parco Giochi Comunale

Manutenzione Straordinaria, Riqualificazione E Recupero Sale Museali

Messa In Sicurezza Incrocio Stradale Via Asiago/Via Monte Cimone

Manuntenzione Straordinaria Sistema Gestione Acque Meteoriche Scuola Infanzia

Interventi Di Riqualificazione Urbana Area Parcheggio Via Boccaccio

Riqualificazione Urbana Area Parcheggio Castello Di Monteruzzo

Abbattimento Barriere Architettoniche Via Grandi, Via Monte Cimone, Via Cavallieri Di V Veneto

Efficientamento Energetico Scuola Primaria

Castronno Riqualificazione Aree Ad Uso Pubblico Di Via Piave

Cavaria Con Premezzo Interventi Di Regimazione E Laminazione Acque Meteoriche Di Dilavamento E Di Drenaggio Urbano E Sistemazione Fognature Esistenti

Cazzago Brabbia Interventi Di Adeguamento E Messa In Sicurezza Del Cimitero Comunale Incluso L’Abbattimento Delle Barriere Architettoniche

Cislago Lavori Di Messa In Sicurezza Marciapiedi E Sedi Stradali Comunali

Lavori Di Messa In Sicurezza Marciapiedi E Sedi Stradali Comunali

Lavori Di Riqualificazione Energetica Impianto Elettrico E Realizzazione Impianto Fotovoltaico Scuola Primaria “G. Mazzini”

Cittiglio Realizzazione Nuovi Loculi Cimiteriali

Efficientamento Energetico Impianti Di Pubblica Illuminazione E Videosorveglianza Piazza Alfredo Binda

Clivio Messa In Sicurezza E Riqualificazione Urbana Di Un Tratto Di Via Ca’ Bella

Cocquio-Trevisago Messa In Sicurezza Plesso Scolastico

Messa In Sicurezza Strade

Efficientamento Energetico Presso Il Palazzo Comunale

Comerio Opere Di Manutenzione Straordinaria Strade E Aree Pubbliche –

Messa In Sicurezza E Riqualificazione Via Verdi

Riqualificazione Energetica Della Centrale Termica Presso La Scuola Media E. Fermi

Cremenaga Sistemazione Aree Esterne Municipio Con Formazione Nuovi Parcheggi E Accessi A Centrale Termica A Cippato

Riqualificazione Ambientale Con Messe In Sicurezza Varie Dell’Area Circostante La Chiesa Parrocchiale

Crosio Della Valle Sostituzione Lampioni Con Tecnologia Led E Installazione Di Impianto Fotovoltaico

Cuasso Al Monte Messa In Sicurezza Edificio Scolastico-Scuola Media- Via Madonna 19

Messa In Sicurezza Infrastrutture Tecniche Ammalorate In Via Casa Mora

Cugliate-Fabiasco Opera Di Formazione Area Posteggio All’Interno Della Proprietà Comunale

Realizzazione Rete Acque Bianche Via Dante Alighieri E Sistemazione Strada

Attraversamento Pedonale In Via De Amicis E Via L. Da Vinci

Cunardo Intervento Di Riqualificazione Edificio Destinato A Loculi, Aree Pertinenziali Con Ampliamento Per Nuovi Ossari Cimitero

Curiglia Con Monteviasco Opere Di Messa In Sicurezza Strade E Edifici Pubblici

Cuveglio Messa In Sicurezza Viabilità Comunale

Messa In Sicurezza Plessi Scolastici

Cuvio Messa In Sicurezza Stradale Mediante Abbattimento Bbaa Lungo La Sp 45

Daverio Progetto Interventi Ampliamento E Integrazione Impianto Di Pubblica Illuminazione Comunale: Via Giovanni Xxii Comparto Ex P.L.U. E Via Garibaldi

Implementazione Segnaletica In Sicurezza Con Attraversamenti Pedonali Rialzati

Implementazione Sistemi Di Sicurezza Digitali

Progetto Intervento Di Efficientamento Energetico – Centrale Termica Scuola Primaria Di Primo Grado E. Fermi

Dumenza Messa In Sicurezza Varie Strade

Duno Sistemazione Vie Del Comune

Pervenzione Dissesto Idrogeologico

Zona Prea

Zona Centro Paese: Via Asilo

Localita’ Croce: Zona Bacino Idrico

Stabile Di Proprieta’ Comunale Via Asilo

Ferno Riqualificazione Ripostigli Ex Sede Civica Di Via Roma 51

Messa In Sicurezza E Chiusura Pozzo Idrico Inattivo Di Via Matteotti

Messa In Sicurezza E Restauro Del Soffitto Ex Sede Civica Sita In Via Roma 51

Ferrera Di Varese Intervento Di Messa In Sicurezza Della Strada Provinciale S.P. 30 Con Realizzazione Di Marciapiede

Gallarate Lavori Di Manutenzione Straordinaria Di Edifici Comunali – Anno 2020 –

Opere Di Riqualificazione Urbana – Messa In Sicurezza Parchi Cittadini –

Galliate Lombardo Riqualificazione Ambientale, Messa In Sicurezza E Abbattimento Barriere Architettoniche Tratto Di Via Belvedere (Sp44)

Gavirate Adeguamento Igienico Sanitario E Funzionale Sede Canottieri Gavirate

Lavori Di Adeguamento Finalizzaqti All’Eliminazione Di Barriere Architettoniche Centro Sportivo Viale Dello Sport

Adeguamento E Messa In Sicurezza N. 2 Blocchi Servizi E Bagni Alunni Scuole Medie

Interventi Finalizzati All’Eliminazione Delle Barriere Architettoniche Presso Le Scuole Elementari Frazioni Di Voltorre E Oltrona Al Lago

Realizzazione Nuovo Impianto Di Illuminazione Campo Sportivo E Pista Di Atletica

Gazzada Schianno Riqualificazione Energetica E Manutenzione Straordinaria Impianto Di Riscaldamento Istituto Don Luigi Cagnola

Gemonio Messa In Sicurezza E Miglioramento Viabilistico Sede Viaria Via Al Roccolo

Germignaga Realizzazione Nuovi Colombari Ed Ossari Nell’Ambito Del Cimitero Comunale Di Germignaga – I° Lotto

Ristrutturazione Del Palazzo Comunale Finalizzato All’Efficientamento Energetico, Previo Adeguamento Dell’Impianto Termico

Golasecca Sistemazione Parte Uffici Comunali

Illuminazione Votiva

Completamento Ed Efficientamento Illuminazione Pubblica

Gorla Minore Manutenzione Straordinaria Villa Durini (Sede Comunale)

Gornate Olona Intervento Di Manutenzione Straordinaria -Restauro Afferente Alla Cappella Gentilizia Sita Presso Il Cimitero Di Gornate Olona

Grantola Realizzazione Di Ponte Ciclo-Pedonale

Inarzo Miglioramento Delle Infrastrutture Stradali-Riqualificazione E Messa In Sicurezza

Induno Olona Riqualificazione E Adeguamento Alle Norme Igienico-Sanitarie Del Centro Di Raccolta Rifiuti Importo Complessivo

Progetto Per L’Adeguamento E La Messa In Sicurezza Del Patrimonio Comunale – Sistemazione Tetti Plessi Scolastici

Ispra Riqualificazione Urbano Ambientale Con Messa In Sicurezza E Abbattimento Barriere Architettoniche Tratto Di Via Varese

Jerago Con Orago Messa In Sicurezza Strade

Riqualificazione Patrimonio Culturale Comunale

Lavena Ponte Tresa Ristrutturazione E Ripartizione Funzionale Degli Spazi Per Attivita’ Ats E Ambulatori Medici- Stabile Via A. Dovrana

Laveno-Mombello Nuovo Incrocio A Rotatoria A Biscotto Via Xxv Aprile – Via Cittiglio

Leggiuno Sistemazione Area San Primo

Estensione Rete Fognaria In Via Roncaccio E Via Del Pozzo

Lonate Ceppino Realizzazione Nuovo Campo Gioco Calcio

Messa In Sicurezza Edifici Comunali

Riqualificazione Viabilita’

Risanamento Cimitero Comunale

Rafforzamento Infrastruttura Connessione Internet – Palazzo Municipale E Aree Limitrofe

Lonate Pozzolo Adeguamento Normativo Immobile Comunale – Distretto Sanitario

Realizzazione Impianto Fotovoltaico Presso Scuole

Lozza Lavori Di Realizzazione Della Rete Urbana Di Drenaggio Acque Bacino Via Brianza – Secondo Stralcio

Lavori Di Riqualificazione Teatrino All’Aperto Presso Il Parco Giochi Comunale

Luino Interventi Di Efficientamento Energetico E Recupero Conservativo Della Facciata A Lago Del Palazzo Comunale

Interventi Di Adeguamento Normativo, Efficientamento Energetico Ed Abbattimento Delle Barriere Architettoniche Caserma Della Polizia

Lavori Di Adeguamento E Messa In Sicurezza Della Biblioteca Comunale

Lavori Di Adeguamento E Messa In Sicurezza Della Biblioteca Comunale

Luvinate Messa In Sicurezza Stradale E Del Patrimonio Comunale

Maccagno Con Pino E Veddasca Messa In Sicurezza Strade Comunali Di Collegamento Alle Frazioni Montane

Malgesso Interventi Per L’Adeguamento E La Messa In Sicurezza E Abbattimento Delle Barriere Architettoniche

Interventi Per L’Adeguamento E La Messa In Sicurezza E Abbattimento Delle Barriere Architettoniche Lungo Le Strade E I Marciapiedi Dei Comuni Di Bardello E Malgesso

Malnate Intervento Di Ripristino Della Tratta Di Tubazione Fognaria Di Viale Delle Vittorie 3-5 Causa Cedimento

Intervento Di Realizzazione Nuovo Varco Ed Opere Complementari In Ampliamento Al Sistema Di Videosorveglianza E Lettura Targhe Presente Sul Territorio Comunale

Intervento Di Relining In Via G.Brusa

Sostituzione Serramenti Presso La Scuola Primaria C.Battisti

Marchirolo “Lavori Di Sistemazione Stradale Via Signo E Carpio Con Sdoppiamento Rete Fognaria E Regimentazione Delle Acque Meteoriche.”.

Marzio Interventi Di Stabilizzazione Del Versante In Frana A Valle Dell’Abitato Di Marzio

Masciago Primo Lavori Di Messa In Sicurezza E Abbattimento Barriere Architettoniche Patrimonio Comunale

Lavori Di Efficientamento Energetico Del Patrimonio Comunale

Mercallo Adeguamento Patrimonio Comunale

Mesenzana Riqualificazione Urbana Area In Via San Martino

Mesenzana Interventi Di Riqualificazione Urbana Centro Storico E Aree Periferiche

Montegrino Valtravaglia Formazione Marciapiede In Via Verbano E Opere Complementari Per Messa In Sicurezza Stradale

Monvalle Intervento Di Messa In Sicurezza Di Edificio Residenziale Pubblico Denominato “Case Nuove”, Sito In Via Mazzini N. 2 A Monvalle (Va)

Intervento Di Messa In Sicurezza Della Copertura Di Edificio Di Proprieta’ Comunale) Sede Associazioni E Protezione Civile

Efficientamento Energetico Del Palazzo Comunale Sito In Piazza Marconi N. 8 A Monvalle

Morazzone Opere Di Efficientamento Energetico Palazzo Comunale Di Via Mameli 16

Oggiona Con Santo Stefano Riqualificazione Parcheggio Antistante La Sede Comunale

Olgiate Olona Abbattimento Barriere Architettoniche In Stabile Comunale Di Via Tovo

Messa In Sicurezza Di Percorso Ciclo-Pedonale Di Via Morelli Con Realizzazione Illuminazione

Lavori Di Adeguamento Normativo E Messa In Sicurezza Campo Da Calcio

Lavori Di Abbattimento Barriere Architettoniche Stabile Comunale Edificio Pignone

Messa In Sicurezza E Adeguamento Normativo Campo Da Basket – Pallavolo Scuola Carducci

Nuovo Parcheggio A Servizio Della Pista Ciclabile Della Valle Olona

Lavori Di Efficientamento Energetico Illuminazione Piazza San Gregorio

Origgio Percorso Ciclo Pedonale Via Per Lainate-1° Lotto

Interventi Di Messa In Sicurezza Delle Strade Comunali

Riqualificazione Parchi Urbani

Orino Messa In Sicurezza Del Fosso Bulgherone

Porto Valtravaglia Adeguamento Tecnologico Impianti Di Illuminazione Pubblica Di Proprietà Comunale

Rancio Valcuvia Intervento Da Realizzare A Completamento Di Un’Opera Più Ampia Di Riqualificazione Strutturale Per Esecuzione Tratti Di Illuminazione Pubblica.

Ranco Ampliamento Cimitero

Saltrio Lavori Di Realizzazione Di Attraversamenti Pedonali Rialzati

Lavori Di Manutenzione Straordinaria Per Rifacimento Manto Di Copertura E Sistemazione Due Appartamenti Palazzo Buzzi Marinoni.

Samarate Opere Di Riqualificazione Urbana – Manutenzione Straordinaria Piazza Italia

Efficientamento Energetico Della Scuola Primaria “Don Carlo Cozzi” Di San Macario

San Nazzaro Val Cavargna Rifacimento Copertura Dell’Edificio Sede Del Comune Di San Nazzaro Val Cavargna

Sangiano Rampa Accesso Scuola Primaria

Messa In Sicurezza Coperture Loculi Cimiteriali E Altare Caduti

Rampa Accesso Cappella Altare Dei Caduti Al Cimitero

Sostituzione Serramenti Palazzo Municipale

Sostituzione Caldaia Centrale Termica Scuola Primaria

Installazione Valvole Termostatiche Termosifoni Palazzo Municipale

Saronno Riqualificazione Urbana Di Spazi Pubblici

Intervento Di Messa In Sicurezza Scuole Ed Edifici Pubblici

Messa In Sicurezza Sedi Stradali E Percorsi Pedonali

Solbiate Arno Manutenzione Straordinaria Del Serbatoio Idrico Di Via Chinetti.

Solbiate Olona Efficientamento Energetico Immobili Di Proprietà Comunale

Somma Lombardo Interventi Di Abbattimento Barriere Architettoniche E Messa In Sicurezza Strade Zona Nord Somma Lombardo E Mezzana Superiore

Interventi Di Efficientamento Energetico “Relamping” Edifici Comunali: Palazzo Comune E Sedi Distaccate

Sumirago Messa In Sicurezza Stradale

Interventi Di Adeguamento Del Palazzetto Comunale

Illuminazione Campo Sportivo Comunale

Installazione Rete Wifi Edifici Comunali

Taino Messa In Sicurezza, Abbattimento Barriere E Valorizzazione Del Parco Dei 4 Punti Cardinali

Ternate Interventi Necessari Alla Risoluzione Delle Criticita’ Legate Al Ristagno Dei Reflui Fognari Lungo Il Tratto Terminale Del Torrente Pescheri

Tradate Messa In Sicurezza Scuola Primaria Dante Alighieri

Manutenzione Straordinaria P.Zza Unità D’Italia E Pista Ciclabile Tratto Di Via Rossini

Manutenzione Straordinaria Impianti Di Illuminazione Pubblica

Travedona-Monate Messa In Sicurezza Fabbricato Scolastico

Tronzano Lago Maggiore Lavori Di Messa In Sicurezza Fabbricato Comunale In Via S.Rocco

Valganna Adeguamento Edificio Scuola Elementare Ghirla

Messa In Sicurezza Strada Di Mondonico

Varano Borghi Intervento Di Manutenzione Straordinaria Per Messa In Sicurezza Della Copertura Edificio Scuole Elementari

Vedano Olona Interventi Di Messa In Sicurezza E Riqualificazione Urbana Delle Vie Cavour – Matteotti

Venegono Inferiore Interventi Per Sviluppo Territoriale Sostenibile, Interventi Per L’Adeguamento E La Messa In Sicurezza Di Strade Comunali E Abbattimento Barriere Architettoniche.

Intervento Per Efficientamento Energetico Palestra Di Via D. Chiesa.

Venegono Superiore Lavori Di Efficientamento Energetico Del Centro Sportivo Comunale

Messa In Sicurezza Della Viabilita’ Comunale Attraverso Lavori Di Costruzione Di Una Mini Rotatoria Tra Le Vie Oberdan-Boschetti

Messa In Sicurezza Della Viabilita’ Comunale Attraverso Il Risanamento Conservativo E Strutturale Delle Vie Briere E Castiglioni

Intervento Di Sviluppo Territoriale Sostenibile Presso Il Parco Pubblico Pratone

Sviluppo Territoriale Sostenibile Attraverso Lavori Di Riqualificazione Degli Spazi Di Piazza S. Maria E Di Creazione Di Un Percorso Ciclopedonale

Vergiate Messa In Sicurezza E Riqualificazione Della Rete Stradale Comunale

Viggiu’ Rifacimento Pavimentazione Viale Varese

Rifacimento Tappeti D’Usura Strade Interne Frazione Baraggia

Realizzazione Parco Giochi Inclusivo Via Roma 60