Pic nic scientifici: serie di incontri all’osservatorio del parco Pineta

Porte aperte al Centro Didattico Scientifico – Osservatorio Astronomico del Parco Pineta per i pic nic scientifici sotto le stelle che inizieranno venerdì 31 luglio. Quattro appuntamenti organizzati dalla cooperativa AstroNatura dedicati a chi vuole trascorrere una serata in compagnia e in sicurezza nel cuore del Parco Pineta, con due appuntamenti dedicati alla caccia alle stelle cadenti l’11 e il 12 agosto, quando come da tradizione gli sguardi saranno rivolti al cielo.

Martedì 11 e mercoledì 12 agosto invece il pic nic sotto le stelle sarà dedicato alla caccia alle Perseidi che solcheranno (si spera) il cielo notturno: nasì all’insù, occhi aperti e desideri pronti per la notte delle stelle cadenti che sarà accompagnata anche dalle dolci note della Celtic Harp Orchestra.

Per tutti gli eventi sarà necessaria la prenotazione obbligatoria online ed è prevista una quota di partecipazione di 15 euro (10 euro per gli under 14).

Cosa portare con sé?

1. Il modulo compilato con la sottoscrizione delle clausole di partecipazione.

2. La mascherina.

3. Un antizanzare.

4. Un telo per sdraiarti nel prato e goderti la serata.

5. Il cestino da picnic colmo delle leccornie che hai preparato.