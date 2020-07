Pizzo Carbonara e Americanism vincenti nella serata delle Bettole

“Lady Pro Patria” fa festa all’ippodromo varesino delle Bettole: un cavallo di Patrizia Testa, presidente della squadra di calcio bustocca, ha infatti vinto una delle prove più interessanti della riunione ippica di ieri – martedì 14 – nell’ambito del programma estivo di galoppo.

Galleria fotografica Galoppo d\'estate all\'ippodromo Le Bettole 4 di 37

A vincere il Premio Ernesto Redaelli – handicap limitato sulla pista in sabbia di 2.150 metri – è stato il sei anni Americanism montato da Silvano Mulas: il cavallo di proprietà della signora Testa ha staccato in modo piuttosto netto Battle Commerce e Red Desert che si sono piazzati al secondo e terzo posto.

Il Premio Mario Grilli, trio valida per il palinsesto nazionale, vittoria di Losak montato da Federico Bossa mentre nel Premio Giulio Gorini vittoria con il giallo per Pizzo Carbonara: il cavallo di proprietà di Diego Grassetto ha vinto in volata resistendo al ritorno di Ali’s Legend ma il suo fantino Mario Sanna è stato squalificato per ben tre giornate per non aver mantenuto la traiettoria sulla retta d’arrivo.

Per quanto riguarda le altre corse, bene Silvano Mulas nel “Cicogna” in sella a Prato Mariante, secondo successo per Bossa su Sharkattack nel “Frattini” e soddisfazione per Elia Rossi nella gara dedicata agli amatori che ha chiuso la riunione.

Sabato 18 le Bettole riapriranno i battenti per una serata con sei corse in programma: i clou sono i premi dedicati a Mirko Marcialis (un handicap su pista in erba sulla distanza dei 1.500 metri) e a Luciano Arcari (maiden su erba, 1.500 metri); interessante anche il Premio Tellini, handicap per cavalli di tre anni e oltre.