Porto Ceresio riapre agli eventi con una domenica di sole, arte e lago

(Foto di Luca Leone) – Una bella giornata di sole ha benedetto ieri Lago d’arte 2020, la prima manifestazione pubblica organizzata dal Comune di Porto Ceresio dopo il lockdown.

Galleria fotografica Porto Ceresio - Arte e lago 2020 - foto di Luca Leone e Angela Mami 4 di 15

L’esposizione-concorso ha richiamato numerosi artisti, ben più di quanti prevedevano il sindaco Jenny Santi e l’assessore alla cultura Alessandro De Bortoli. Grazie alla lunghezza della passeggiata a lago che ha potuto ospitare gli artisti e le loro mostre lungo i quasi due chilometri di lunghezza, tutti i partecipanti hanno potuto esporre ben distanziati nei rispettivi “atelier” all’aria aperta, rispettando le misure di sicurezza. Tanti anche i visitatori, che proprio grazie alle misure di distanziamento hanno potuto apprezzare le opere passeggiando sul lungolago senza assembramenti.

«Un’edizione ben riuscita, anche con la nuova organizzazione – dicono sindaco e assessore – Durante la premiazione gli artisti hanno ringraziato l’Amministrazione comunale per avere organizzato questo evento che dimostra la voglia di normalità e di ripresa».

I vincitori della rassegna sono Milena Pozzatello, per la categoria Pittura; Franco Molina, per la categoria Scultura e Luca Leone, per la categoria fotografia.