Porto Valtravaglia: “Con l’alluvione danni per un milione di euro”

«Abbiamo inoltrato alla Regione Lombardia la richiesta di risarcimento per un milione di euro».

Il sindaco di Porto Valtravaglia Ermes Colombaroli spiega che in questi giorni sono stati inviati tutti i documenti per chiedere un contributo dopo i danni subiti dalla forte alluvione del 7 giugno, quella che ha colpito tutta provincia di Varese ed in particolare l’Alto Varesotto.

Il sindaco spiega che nel piccolo comune del Verbano in molte zone c’è stata necessità di un intervento importante: «Ci sono state diverse frane, c’è stato un grosso allagamento a Muceno, danni alla strada che porta a Ligurno e altro. Abbiamo quindi fatto richiesta alla Regione per i danni subiti dal comune ma anche per dieci privati che hanno avuto problemi alle loro proprietà».