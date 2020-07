PreMeeting di Loano 2020, dal 3 al 5 luglio alla Marina. Eventi online

Dal 3 al 5 luglio la Marina di Loano ospita “Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime”: il PreMeeting della kermesse dedicata all’“amicizia fra i popoli” organizzata dal 1980 dalla Fondazione Meeting di Rimini.

L’evento è promosso e realizzato dall’associazione Cara Beltà e vuole arricchire l’esperienza dell’estate loanese con le voci più significative del panorama culturale, sociale, religioso ed economico nazionale. Quest’anno l’iniziativa potrà essere seguita online con le dirette streaming trasmesse sulle pagine web e social della manifestazione.

IL TEMA

Sarà “Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime” il titolo dell’edizione 2020 del PreMeeting di Loano che, accogliendo la sfida del Meeting di Rimini, prende spunto da una citazione del filosofo ebreo Abraham Joshua Heschel.

Preludio di quanto si potrà ascoltare nella città romagnola, gli incontri e le testimonianze proposte al PreMeeting di Loano ne rilanciano il prezioso contributo riflettendo su quella meraviglia che a volte la realtà ci desta e senza la quale tutto diventerebbe opaco, scontato e il nostro io si ridurrebbe alle nostre capacità e alla fine, tristemente, alla nostra incapacità e ai nostri insuccessi.

Nell’epoca del nichilismo diffuso, in cui l’insensatezza è come un fumo passivo che respiriamo senza neanche capire qual è l’origine del nostro sottile disagio, tutto il problema umano – e con esso i tanti problemi del mondo – si concentrano in questa possibilità di stupirci ancora

Il PROGRAMMA

Venerdì 3 luglio

Ore 21.15 – “Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime”: incontro con Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting di Rimini, e don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova

Sabato 4 luglio

Ore 18 – “Rispondere al bisogno per condividere il senso della vita”: incontro con Ernesto Olivero, fondatore Sermig, Andrea Franchi, presidente Banchi di Solidarietà e Martina Isoleri, consigliere comunale Albenga

Ore 21.15 – “Il risveglio dell’umano”: incontro con don Julián Carrón, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Mauro Magatti, docente di sociologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Chiara Giaccardi, docente di sociologia della comunicazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

Domenica 7 luglio

Ore 18 – “Testimonianze da un tempo vertiginoso”: incontro con Amedeo Capetti, medico infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano e Greta Stella, fotografa e volontaria Croce Rossa

Ore 21.15 – “Quale futuro per l’Europa?”: incontro con Fausto Bertinotti, politico e scrittore, Massimiliano Salini, Eurodeputato, e Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà

Per seguire la diretta streaming degli eventi vai su https://www.carabelta.it/ o sui social https://www.facebook.com/PreMeeting/.