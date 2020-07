Primo voto alla Camera per il Family Act, Gadda (Iv): “Verso un assegno universale per i figli”

«Oggi il family act fa un grande passo in avanti con il voto unanime in prima lettura alla Camera, che delega il governo ad introdurre l’assegno unico e universale. I bambini sono un valore per l’intera comunità, e finalmente dopo anni dalle parole si passa ai fatti sulle politiche per la famiglia semplificando il sistema di sostegno alle famiglie e soprattutto rendendo lo strumento universale per tutti i bambini. Il piano per la famiglia proposto dalla ministra Bonetti è articolato, riguarda le giovani coppie, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la capacità di rispondere ai bisogni delle famiglie facendo leva sulla capacità delle istituzioni, del terzo settore, del mondo dell’istruzione e della formazione, delle imprese, di fare rete. Con il voto di oggi, finalmente, si da un messaggio al Paese su un piano strutturale per la famiglia, e si esce dalla logica che ha caratterizzato le politiche di questi anni fatta di singole misure a cui non è stata data continuità e di cui abbiamo visto gli effetti in termini di denatalità. Approvare adesso questa misura, in un momento in cui è necessario dare fiducia e rilancio al Paese è fondamentale. Sono davvero orgogliosa di essere parte di questo percorso» – così la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda, subito dopo il voto dell’assemblea di Montecitorio che ha introdotto l’assegno unico.