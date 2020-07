Progetto Concittadino e la “terza via” per far vincere di nuovo il centrosinistra a Varese

Pubblichiamo integralmente la lettera di Progetto Concittadino sulle prossime amministrative della città di Varese, che si terranno nel 2021: una lettera accompagnata da una premessa

poiché da qualche settimana pare si sia aperta una discussione tra le forze della maggioranza politica che governa la nostra Città, abbiamo pensato di dire anche noi la nostra. A nostro modo.

Non ci interessa molto, in verità, discutere di strategie e campagne acquisti. E crediamo che questo non interessi ai cittadini, che tra meno di un anno saranno chiamati al voto. Noi vorremmo riportare il dibattito su un terreno squisitamente politico, come abbiamo cercato di fare in questi anni, non rinunciando a ribadire la nostra idea di città futura.

Fu questa idea di città l’elemento aggregante delle diverse forze politiche, che diedero vita alla coalizione attualmente al governo cittadino. Confidiamo che anche nei prossimi mesi il confronto riparta da qui: dalla città che vogliamo.

Per questo motivo, abbiamo pensato di redigere il testo che vi inoltriamo in allegato, consapevoli che la forma che abbiamo scelto non è “spettacolare” e non contiene “colpi di scena”. Ma pensiamo che la città e i suoi cittadini meritino qualcosa di più.