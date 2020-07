Con il progetto Cuki Save the food, 370mila porzioni di cibo per il Banco alimentare

Nel 2011 nasce il progetto Cuki Save the Food realizzato da Cuki in collaborazione con la Fondazione Banco alimentare per sostenere il programma Siticibo che opera su tutto il territorio nazionale contro lo spreco alimentare e recupera il cibo non servito nelle mense collettive e invenduto nei supermercati della distribuzione organizzata.

In Lombardia Cuki Save the Food, nel 2019, ha recuperato 365.642 porzioni di cibo, raccolte dal Banco alimentare che ha potuto contare sulle mense collettive che hanno aderito al progetto. In Italia Cuki Save the Food nel solo 2019 ha contribuito a “salvare” dallo spreco 1.418.000 porzioni di cibo. A luglio di quest’anno, sono 16,5 milioni le porzioni ridistribuite dal 2011, anno dell’inizio del progetto.

Un meccanismo trasparente e virtuoso che si basa sulla solidarietà, e sull’impegno di oltre 100 volontari di Banco alimentare su tutto il territorio regionale, che consentono di recuperare il cibo preparato e in eccedenza , donandolo, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie alle strutture caritative del territorio.

Nel corso dei dieci anni di attività di responsabilità sociale di Cuki, sono stati donati circa 2 milioni di vaschette in alluminio e migliaia di Thermobox per conservare, trasportare e ridistribuire le oltre 16 milioni di porzioni che rappresentano un risultato unico nella storia della lotta allo spreco alimentare.

«Ringraziamo Cuki per il prezioso e continuativo supporto al programma Siticibo – dice Dario Boggio Marzet, presidente del Banco alimentare della Lombardia – Un aiuto particolarmente sentito ed importante durante questi anni che si è rivelato fondamentale anche all’inizio dell’emergenza per il Covid 19 consentendo una corretta distribuzione di alimenti dalla ristorazione a tante persone che si sono improvvisamente trovate in condizione di fortissimo bisogno».