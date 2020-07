Promosso a pieni voti il mercatino dei prodotti tipici di Germignaga

Si chiama “Al giuedì, dai vott a mesdì”, e il dialetto sembra essere una lingua franca osservando la clientela che ha fatto visita al primo mercatino di prodotti tipici di stagione a Grmignaga.

Prodotti quasi a chilometri zero e sicuramente tipici – nostrani, come si diceva un tempo.

Nella piazzetta del paese stamani hanno fatto capolino residenti, «ma anche tante facce nuove, segno che l’iniziativa è piaciuta», spiega Gianni Corbellini, assessore e curatore dell’iniziativa portata avanti dall’amministrazione comunale di Germignaga.

Una prima riuscita, tanto che presto verranno distribuiti volantini anche in tedesco nelle zone frequentate dai turisti per invogliarli a tornare.

Per il momento le bancarelle arrivate in paese erano 7, «ma giovedì prossimo saranno già nove: arriverà un commerciante di Germignaga e un produttore di Cittiglio».

Passeggiando per le poche ma buone bancarelle ci si immerge in un saggio di geografia economica del Varesotto: da Travedona Monate arrivava un apprezzato produttore di vino, da Bosco (Montegrino Valtravaglia) un panificatore. A Dumenza e Brezzo di Bedero si fa invece il formaggio, a Pianazzo (Luino) arriva la verdura fresca e il miele da Due Cossani, frazione di Dumenza. Per chiudere c’era anche il pellaio, di Castello Cabiaglio.

“Al giuedì dai vott a mesdì” torna, ovviamente, giovedì prossimo dalle 8 alle 12.