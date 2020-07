Promozione del brand: sempre più di tendenza le sacche personalizzate 

I gadget personalizzati sono ancora in prima linea nelle migliori strategie di marketing. In un’era in cui la competizione è all’ordine del giorno, la promozione del brand assume un’importanza rilevante e la strada che negli anni è risultata vincente è proprio quella dei gadget brandizzati. Si parla di un’attività capace di rafforzare la consapevolezza del marchio e la sua diffusione all’esterno, che oggi incontra il suo plus nella distribuzione di articoli per il tempo libero.

Le aziende che si affidano a questa tipologia di promozione puntano in particolare su borse e sacche personalizzate. L’obiettivo è quello di affidare la propria immagine a un oggetto in grado di comunicare efficacemente la vision del marchio, giungendo al consumatore e influenzandone il processo decisionale.

Una sacca personalizzata è infatti un articolo che, proprio per la sua natura, garantisce una diffusione molto ampia del messaggio, intercettando un’utenza potenziale che altrimenti sarebbe irraggiungibile.

Le sacche personalizzate possono essere indossate indistintamente da donne e da uomini, da ragazzi e da adulti, e trovano spazio in tutte quelle attività da svolgere sia nel quotidiano sia nel tempo libero. Questa particolare tipologia di gadget nasce, infatti, per essere portata in spalla proprio come uno zainetto, permettendo all’utilizzatore il pratico trasporto di ogni tipologia di articolo.

Marketing: i vantaggi delle sacche personalizzate

In quanto oggetto spesso associato alle vacanze o alle escursioni, una sacca personalizzata può lasciare nell’osservatore un ricordo positivo. Viene infatti accostata ad attività piacevoli, quasi sempre da svolgere in compagnia, e grazie a un’ampia superficie personalizzabile, permette di veicolare ogni tipologia di slogan. Spazio quindi a marchi, motti o recapiti aziendali, così da dare ai consumatori qualche piccolo dettaglio in più.

Per i loro molteplici utilizzi, le sacche personalizzate sono regali molto apprezzati da chi li riceve: pratiche e leggere, da ripiegate occupano poco spazio, possono quindi essere trasportate con facilità e utilizzate, all’occorrenza, per gestire eventuali imprevisti.

Ma a renderle così originali sono soprattutto le numerose possibilità di personalizzazione, che si concretizzano nelle stampe, nei colori, nei tessuti e nella vasta tipologia di forme. Tutto questo fa sì che ogni azienda possa selezionare il prodotto che più fa al caso proprio, replicando i colori sociali del brand.

Come scegliere una sacca personalizzata

Affinché una sacca personalizzata rappresenti per l’azienda un dettaglio di valore, è importante selezionare esclusivamente oggetti di ottima qualità.

Le sacche attualmente più in voga sono quelle realizzate in nylon, in cotone o in TNT, tre materiali versatili, moderni e robusti, capaci di resistere anche alle avventure più estreme. Arricchiscono i modelli i caratteristici cordoncini, che permettono di ottenere la pratica chiusura a coulisse che caratterizza questa tipologia di articolo in tutti i suoi assetti.

Per quanto riguarda la personalizzazione, le sacche brandizzate possono accogliere il logo aziendale su due lati, così da non lasciare vacante nessuna superficie visibile. Al variare dei tessuti, consentono di inserire stampe a uno o più colori, in quadricromia o in digitale e nei modelli più chic si arricchiscono ai vertici di angoli rinforzati.

Sacche personalizzate di tutti i tipi

Oltre ai modelli più classici, spesso le aziende affidano la promozione del loro marchio a sacche-zaino personalizzabili, le quali, rispetto alle soluzioni già citate, sono dotate di un tessuto più rigido e scomparti frontali o inferiori.

A differenza delle sacche in cotone e TNT, gli zainetti possono inoltre essere realizzati in lana e poliestere, eventualmente con inserti in vinile per restituire al modello un’eleganza dal fascino indiscusso.

Le sacche personalizzate garantiscono una promozione efficace del brand a costi interessanti. In genere, sono realizzati in serie e acquistati in stock anche online, assicurando, in ogni caso, un ritorno molto importante.

Permettono, inoltre, di aderire a quella strategia di marketing che prevede la gratifica degli utenti più fedeli, così da puntare su un target ben mirato ed estenderlo gradualmente con un passaparola discreto ed efficace.