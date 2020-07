Puzze a Fagnano Olona, i 5 Stelle chiedono un’analisi di quello che respirano i cittadini

Il Movimento 5 stelle di Fagnano Olona chiede chiarezza all’amministrazione sui miasmi in zona Fornaci. È stata presentata nei giorni scorsi dal consigliere comunale Walter Lomi una mozione per fare chiarezza sui disagi odorigeni che affliggono da tempo la frazione fornaci.

«Già anni fa presentammo una mozione che chiedeva una soluzione celere ai disagi causati da frequenti miasmi nella frazione fornaci – sostengono i 5 Stelle -. Ad oggi siamo ancora ad un punto di stallo. Chiediamo un’analisi approfondita sulle cause, ma molto più importante, un’analisi sulle sostanze che i cittadini del luogo sono costretti ad inalare. Sono pericolose? Sono dannose per la salute? Qual è l’origine? Chi deve attivarsi per risolvere il problema?».

Nella mozione viene chiesto di verificare lo stato dei lavori di adeguamento dei depuratori delle aziende presenti nella zona, di procedere con verifiche e controlli, anche sulla rete fognaria, come possibile causa, coinvolgendo uffici tecnici e organi competenti, contattare successivamente un ente o società competente se necessario anche privata, abilitata a collaborare con i comuni, per poter iniziare un’analisi approfondita.

L’analisi servirà a predisporre uno studio di valutazione tossicologica delle emissioni odorigene e misura dell’esposizione ai ricettori (Hazard.Index), l’identificazione delle molecole traccianti delle emissioni odorigene e loro ricerca nelle immissioni durante episodi di odore per l’individuazione delle sorgenti responsabili.

«La salute dei cittadini è sempre stata una priorità per il Movimento 5 stelle – conclude Lomi -, auspichiamo che questa mozione venga presa in considerazione e che si possa giungere ad una soluzione rapida».