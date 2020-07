Quasi finiti i lavori sul lungolago di Lavena Ponte Tresa

“Aspettando il lungolago…Lavena beach”.

Il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino non nasconde il proprio entusiasmo per l’avanzamento delle opere sul suo territorio.

“Volgono ormai al termine i lavori sul lungolago… più bello e funzionale di prima. Grazie alla collaborazione con l’Autorità di Bacino con il progetto Spiagge Sicure, abbiamo migliorato il lido prospiciente il campeggio, proteggendo l’area lacuale frequentata dai bagnanti, con ghirlande di delimitazione e apponendo apposita segnaletica bilingue di informazione.

Piccoli passi, piccoli ma significativi cambiamenti”.

La riapertura del lungolago è un’ottima notizia anche per quanti stanno programmando di camminare sulla Via Francisca del Lucomagno dato che per ora era necessario fare una piccola variante. Quel tratto di strada è molto bello e suggestivo.