Racconti di lago: navigazione guidata e storie antiche all’Isolino Virginia

Il Lago di Varese muta i suoi colori ad ogni ora del giorno e custodisce sotto il pelo dell’acqua la storia millenaria della vita umana sul lago.

Ma nel corso dei 7000 anni che ci separano dalle palafitte, il lago e l’Isola hanno ascoltato e dato vita a numerose altre storie, che racconteremo nel corso di 3 incontri tra acqua e Isola.

Le vicende archeologiche, quelle della pesca, la storia della compravendita del lago e la contemplazione del paesaggio che circonda il lago saranno il cuore delle proposte di domenica 12 luglio nel pomeriggio, giovedì 16 sul calar della sera, sabato 25 in compagnia di un archeologo.

IL PROGRAMMA

DOMENICA 12 LUGLIO, ore 15

Partenza da imbarcadero Biandronno, durata 90 minuti

Storie di Lago: navigazione con guida e racconti di lago sull’Isola. Archeologi, viaggiatori, pescatori, nobili e vescovi: l’isola attraverso le parole e le immagini di chi l’ha amata e vissuta dall’antichità ad oggi.

Per adulti ma adatto anche ai bambini, € 10 cad comprensivo di Navigazione e guida, prenotazione obbligatoria 328.8377206 o varesemusei@archeologistics.it

GIOVEDI’ 16 LUGLIO, ore 17.30

Partenza da imbarcadero Gavirate, durata 2 ½ ore

Il lago al calar della sera: navigazione con guida e racconti di lago, aperitivo sull’Isola. La contemplazione del paesaggio, la storia dell’isola, i colori della sera sul lago e il gusto de la Tana dell’Isolino, il ristorante dell’Isola. € 13 cad comprensivo di Navigazione e guida (aperitivo € 7 o cena a parte). Prenotazione obbligatoria 328.8377206 o varesemusei@archeologistics.it

SABATO 25 LUGLIO, ore 10.00

Partenza da imbarcadero Biandronno, durata 90 minuti

Racconti da archeologo: navigazione con guida e storie archeologiche sull’Isola. Chi per primo ha scoperto le palafitte? Come facciamo a vederle se sono sott’acqua? Quali sono i reperti più significativi ritrovati? I racconti sono accompagnati dalla visione di alcuni materiali archeologici in copia.

Per bambini, adatto anche agli adulti, € 10 cad comprensivo di Navigazione e guida, prenotazione obbligatoria 328.8377206 o varesemusei@archeologistics.it

Tutte le date sono su prenotazione obbligatoria a: 328.8377206 / varesemusei@archeologistics.it.

Al termine di ciascuna visita sarà possibile gustare una colazione o un aperitivo sulla veranda a lago (da pagarsi in loco).

IL FASCINO DELL’ISOLINO VIRGINIA VISTO DALL’ALTO

L’Isolino Virginia è uno degli otto siti archeologici coinvolti nel progetto Varese4U Archeo.

Qui il video realizzato nell’ambito del progetto, per il filone “In volo sui beni archeologici della provincia di Varese”.