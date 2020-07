Rapporto Censis sulle università italiane: la Liuc eccelle per vocazione internazionale e comunicazione

Comunicazione e internazionalizzazione: sono queste le eccellenze della LIUC – Università Cattaneo che emergono nella nuova edizione della classifica delle università italiane curata dal CENSIS e anticipata oggi, lunedì 13 luglio 2020, sul quotidiano La Repubblica.

La LIUC è inserita come di consueto nella classifica degli atenei non statali di piccole dimensioni (fino a 5.000 studenti) e risulta al terzo posto in virtù di un punteggio complessivo di 90/110.

Entrando nello specifico dei diversi parametri sui quali si basa la classifica, spicca certamente la comunicazione, con 105, punteggio che è il risultato di un’analisi delle caratteristiche e delle funzionalità dei siti web di ateneo, dei profili social ufficiali e dell’efficacia di risposta restituita da questi canali. Mettendo a confronto il punteggio assoluto con quello di tutti gli atenei, la LIUC risulta tra i 10 migliori d’Italia su questo aspetto, dopo università statali e non statali di grandi dimensioni come quella di Bologna e la Bocconi. Inoltre, il punteggio sulla comunicazione vale alla LIUC il primato tra le non statali di piccole dimensioni. Ancora, rispetto allo scorso anno, quando aveva ottenuto un punteggio di 91, la LIUC migliora nettamente la propria performance.

Si conferma inoltre la vocazione internazionale dell’ateneo, che raggiunge un punteggio di 102, 2 in più rispetto allo scorso anno. La valutazione tiene conto del rapporto tra iscritti stranieri e totale degli iscritti, del numero di studenti che hanno trascorso un periodo all’estero per studio o tirocinio sul totale degli iscritti al netto degli immatricolati e degli studenti stranieri che hanno trascorso un periodo presso l’ateneo, sempre in rapporto al totale. Non solo: sono prese in considerazione la spesa a favore della mobilità internazionale e la quota di corsi offerti in lingua inglese e di quelli che prevedono l’opportunità del doppio titolo (double degree).

Tutti aspetti che vedono la LIUC in prima linea da anni, con un’offerta ricca dal punto di vista della mobilità per gli studenti (che grazie alle ridotte dimensioni dell’ateneo hanno possibilità concrete per partire) e dell’offerta in inglese, con l’opzione dell’intero percorso o di singoli insegnamenti in lingua. Anche in questo caso, il punteggio assoluto colloca la LIUC fra i migliori atenei d’Italia.

Sul fronte della didattica, si conferma il primato di Ingegneria sia triennale che magistrale tra gli atenei privati e l’ottimo piazzamento di Economia, al terzo posto sia per triennale che per magistrale.