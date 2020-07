Rescaldina, avviso pubblico per individuare aree per la rigenerazione urbana

AAA aree da rigenerare cercansi. Il comune di Rescaldina in questi giorni ha emanato un avviso pubblico rivolto ai cittadini e più in generale a chi è interessato per individuare le aree che in paese potrebbero essere soggette a rigenerazione.

Due aree che corrispondono all’identikit, in realtà, Piazza Chiesa le ha già individuate nel PGT adottato ad ottobre 2018 e approvato a marzo dello scorso anno: una ex casa di coorte a Ravello e l’ex mangimificio Zoores di via Matteotti. Una legge regionale dello scorso dicembre ha però chiesto ai comuni di individuare nel proprio tessuto urbano aree da rigenerare, così l’amministrazione ha deciso di rivolgersi alla cittadinanza con un avviso pubblico. Il secondo step, poi, prevede una delibera di consiglio comunale che recepisca le aree “papabili” e tutte le indicazioni del caso per «calibrare al meglio lo strumento fornito dalla legge regionale» come spiega l’assessore alla partita, Elena Terraneo.

I cittadini, attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del comune, fino alle 11.30 del 27 luglio potranno «inviare contributi e segnalazioni motivate e documentate con proposte di fattibilità» rispetto agli obiettivi della legge regionale, ovvero «ambiti di rigenerazione urbana e territoriale, immobili di qualsiasi destinazione d’uso dismessi da oltre 5 anni con criticità per aspetti di salute, sicurezza idraulica, sicurezza strutturale, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio e edifici rurali dismessi o abbandonati da almeno 3 anni» alla data di entrata in vigore della legge regionale.