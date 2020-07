Rescaldina, la storia del rock a La Tela con i Time Machine

Dopo il ritorno dei concerti live con gli RWM, sul palco de La Tela di Rescaldina arriva la storia del rock. Sabato 4 luglio all’osteria sociale lungo la strada Saronnese saranno di scena i Time Machine, un trio acustico composto da basso, chitarra e voce con un repertorio capace di ripercorrere oltre 60 anni di storia della musica.

Partendo da Elvis per arrivare ai Muse, passando per la British Invasion, Woodstock, il punk, il glam e il grunge, ogni brano, opportunamente “personalizzato” e declinato in versione unplugged, viene introdotto da un breve accenno al periodo storico in cui è stato composto, con curiosità e aneddoti relativi all’artista o al brano stesso, così da rendere ancora più originale la performance e coinvolgente questo viaggio nel tempo e nella storia del rock.

I Time Machine sono Chiara Carcano alla chitarra acustica, Alessandro Fabio al basso e Raffaella Falugi alla voce. Il concerto inizia alle 21.45 e l’ingresso è libero, ma è consigliata la programmazione.