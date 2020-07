Rescaldina, La Tela si tinge di blues con l’omaggio a Pino Daniele

Serata in blues a La Tela di Rescaldina. Sabato 25 luglio cinque musicisti “A testa in giù” rendono omaggio a Pino Daniele. Proseguono gli appuntamenti di musica live all’osteria sociale del buon essere di Strada Saronnese 31: il palco si apre ai concerti per restituire un po’ di normalità in questo periodo di emergenza, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e approfittando della nuova area esterna.

Partendo dalla famosa canzone-manifesto del cantautore napoletano contenuta nell’album “Nero a metà”, Carmine Finzio (voce e piano), Daniele Radice (basso acustico ed elettrico), Carlo Cilibrasi (percussioni), Francesco Castello (chitarre e voce) e Pietro Chisesi (batteria) presentano un viaggio che attraversa la storia e le canzoni di Pino Daniele riproponendo, nel modo più fedele possibile, le sonorità e le sfumature vocali che hanno reso famoso nel mondo il “Mascalzone Latino”. Dagli anni d’oro fino agli ultimi lavori, raccontando un pezzo di storia della musica italiana e, almeno per una sera, portando a Rescaldina la brezza del golfo di Napoli.

Inizio alle 21.45. L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione.