Tornano progressivamente alla normalità le attività dei rifugi di montagna delle Valli Ossolane. Ad agosto sarà di nuovo aperto anche il Rifugio CAI Somma Lombardo, il rifugio alpino al lago Sabbioni in Alta Val Formazza.

La struttura si trova in una posizione panoramica unica, incorniciata dalle montagne, a 2561 metri di altitudine. (La foto in alto dal profilo Facebook della struttura)

Da agosto il rifugio è aperto ma ricordiamo che, sia per dormire che per mangiare è obbligatoria la prenotazione (3478457045)

COME RAGGIUNGERE IL RIFUGIO SOMMA

Il Rifugio è raggiungibile solo a piedi via utilizzando la rete di sentieri alpini. La via più breve è quella che sale dal Lago di Morasco (2,30 h). Il rifugio conta di 24 posti letto divisi in camerette, doccia calda, ma soprattutto una vista mozzafiato! Inoltre i nostri gestori, tutti volontari vi sapranno proporre il valore di una cucina tradizionale in un clima familiare.