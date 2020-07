Riapre la provinciale fra Castello Cabiaglio e Brinzio

Questa sera, venerdì 17 luglio 2020, dalle ore 18,00 circa verrà riaperta la strada provinciale 45 interrotta nel comune di Castello Cabiaglio, pertanto Varese potrà essere nuovamente raggiunta passando da Castello Cabiaglio e Brinzio.

Galleria fotografica Riapre la strada provinciale 45 fra Cabiaglio e Brinzio 4 di 4

Sono terminati dunque nei giorni scorsi i lavori di consolidamento dei pilastri del ponte dopo le piogge del mese scorso che colpirono tutto il Varesotto ma in particolare alcune aree del Nord con vere e proprie bombe d’acqua. Esattamente come quella che cadde nelle alture fra Castello Cabiaglio e Orino e che fece esplodere le sezioni idriche del reticolo minore.

Risultato: la Provincia emanò un’ordinanza di chiusura, lo scorso 23 giugno, cui seguirono lavori immediati per messa in sicurezza e consolidamento.

Molto soddisfatto del risultato e dei lavori di consolidamento il sindaco di Castello Cabiaglio Marco Galbiati: «La Provincia si è distinta per rapidità ed efficacia d’intervento. Vanno ringraziati i tecnici e gli uffici dello staff sel settore viabilità, e in particolar modo il delegato Marco Magrini che si è speso davvero molto per risolvere una situazione difficile da gestire».

In effetti i danni fatti dalle acque del torrente Caprera, rese impetuose dalle piogge, avevano messo in serio pericolo la tenuta del ponte lavorando contro i basamenti.

«È un lavoro fatto bene», spiega Galbiati, «e che se fosse stato eseguito con la stessa qualità una ventina d’anni fa, avrebbe tenuto anche sotto le maxi precipitazioni dello scorso giugno» (nella foto, i lavori di qualche giorno fa).

L’allarme, proprio dopo le forti precipitazioni, venne dato da alcuni sportivi che si accorsero, percorrendo le forre del torrente, dello stato in cui versavano i basamenti del ponte sulla provinciale: diedero l’allarme e la strada venne chiusa.

È una strada che sulla carta geografica pare secondaria rispetto ai principali flussi di traffico, ma che in realtà quotidianamente viene percorsa da migliaia di auto che “tagliano“ dalla zona della Valcuvia verso Varese percorrendo tra l’altro un suggestivo tracciato nel cuore del Parco Campo dei Fiori.